サーロイン、豚バラに鶏モモ…ショーケースに並ぶ肉はすべて国産。質にこだわり、サシの入りや張りの具合を見て厳選する。良いと思えるものがなければ、仕入れない日もある。妥協しない姿勢が「相伽和店（あいかわてん）」が常連客から選ばれ続ける理由だ。

仕入れた肉を使い、店の一角で弁当も販売する。「自分がうまいと思うものを売る。先代のころから譲れないところ」。2代目代表の相川真緒さん（52）は語る。

精肉店の創業は1976年。大阪府で修業した父が日宇町に構えた小さな店が始まりだ。牛1頭を1人でさばく父の背中を、相川さんは店内のベビーベッドから見つめて育った。

店は78年に大宮町へ移り、その後も移転を重ねる。相川さんは小学生ながら仕事を手伝い、両親と店を守ってきた。だが肉を知り尽くし、客に調理法を助言していた母が2010年に病で亡くなってしまう。病気がちな父も次第に店に立てなくなった。

代わりに店を切り盛りするようになったが、両親のように客の求めに応じられず心苦しい日々が続く。それでも常連たちは「ゆっくり覚えたらいい」と温かかった。とにかく肉を切り、さわり、食べる。本格的な仕事はほぼ独学で覚え、12年に父の跡を正式に継いだ。

15年、大きな挑戦に踏み出す。市内でのレストラン開業。「食が出会いにつながるように」と願い「逢膳亭（あいぜんてい）」と名付けたが、社会は新型コロナに大きく揺さぶられた。不本意ながら22年5月に閉店。だが屋号はそのままに、同年8月に大宮町の現在の場所に落ち着いた精肉店の一角に併設されたのが、現在の弁当店だ。

市内中心部、四ケ町商店街の産地直送店などに毎日150食を届ける弁当は「出せば出すだけ売れる」人気ぶり。おかずや総菜はすべて相川さんの手づくりだ。料理好きは母譲り。毎朝、店の2階にある調理場に立つが「全く苦じゃない。おいしいと言われるのが一番うれしい」とほほ笑む。

現在は、夫と息子夫婦と家族4人で精肉店を守り、弁当店は相川さんが一手に仕切る。今後の目標は精肉店を守りつつ、もう一度レストランを開くこと。大きく広げず、町内で「お客さんと話しながらできるような場所にしたい」と考えている。 （古川泰裕）