長崎県平戸市鏡川町の松浦史料博物館が開館70周年を迎え、記念式典が行われた。同館は松浦家第39代の陞（すすむ）氏から寄贈された建物を改装し、1955年に活用が始まった。約60人が節目を祝い、第41代の松浦章理事長（84）が「将来を見据えるには歴史を学ぶことが大切で、その一翼を担い続けたい」とあいさつした。

式典は4日、雨の影響で平戸オランダ商館内（同市大久保町）で実施された。

松浦史料博物館は、平戸出身で法制局長官などを歴任した山川端夫（ただお）氏が初代理事長を務めた。松浦家伝来の武具や歴代当主の画像、絵画、蒔絵（まきえ）、茶道具、文書など約3万点を収蔵。東京国立博物館など各地の博物館へ資料を貸し出している。当初は財団法人によって運営され、2012年に公益財団法人に移行した。

式典で黒田成彦市長は「平戸は大きな戦火に見舞われず、殿様家が変わらなかったことで文化のシンボルと言うべきこの貴重な博物館がある」と祝辞を述べた。余興で平戸ゆかりのアマチュアミュージシャン、荒木勝郎さんと柿野朋之さんがブルースライブを披露した。第42代の松浦収氏（49）が「（地域おこしの方法は）模索中だが、とにかく平戸を盛り上げましょう」とあいさつして締めくくった。

（福田章）