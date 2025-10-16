交流サイト（SNS）や偽電話による詐欺被害が深刻化する中、佐賀県警鳥栖署は14日、鳥栖市と連携して防犯を呼びかける啓発活動を同市本鳥栖町の商業施設「フレスポ鳥栖」で実施した。

署によると、今年1〜9月に県内で発生した偽電話詐欺の認知件数は201件（前年同期比104件増）、被害額は約10億8300万円（同約8億8900万円増）。SNS型投資・ロマンス詐欺は125件（同33件増）で約7億2900万円（同約1億4100万円増）に上る。

この日は施設内にブースを設け、署員5人と市職員3人が偽電話詐欺の手口などを紹介するチラシを配布。電話の自動通話録音機を展示したほか、海外からの偽電話詐欺を防ぐため、固定電話の国際利用を停止する手続きも受け付け、13件の申し込みがあった。

国際利用の停止を申し込んだ市内の女性（75）は「常に詐欺の可能性を頭に入れ、電話口で名乗らないようにしている。啓発してくれると気を付けようという気持ちになる」と話した。

同署生活安全課の牧直寛課長は「詐欺グループとつながらない取り組みを展開している。メールや電話でお金の話が出たら、全て詐欺だと考えてほしい」と警鐘を鳴らした。

固定電話の国際利用停止は国際電話不取扱受付センター＝（0120）210364＝から無料で申し込める。

（前田絵）