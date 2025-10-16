佐賀県唐津市内の産婦人科医などでつくる市周産期医療対策委員会（夏秋洋一委員長）は8日、同市唯一の産科2次救急医療機関である唐津赤十字病院（同市和多田）の医療体制が逼迫（ひっぱく）しているとして、医師の増員につながる施策を求める提言書を峰達郎市長に提出した。

同病院では9月に1人が退職し、常勤の産婦人科医が2人だけになった。10月に入り佐賀大から研修医1人を3カ月交代で派遣してもらえることになったが、24時間体制で救急医療に備えていくためには不十分で、現場では医師が慢性的な疲労を感じているという。

提言書では、市に対して玄海町を含む「北部保健医療圏」の救急医療体制を維持していくための財政支援を要望。医師の確保に向けて県に対しても積極的に働きかけていくよう求めた。

同委員会によると、2024年度に同圏で発生した妊産婦の救急搬送の件数は、再搬送を含めて延べ72件。そのうち、より危険性の高い分娩（ぶんべん）など33件が佐賀市や福岡市など圏域外の医療機関へと搬送された。

「長距離の搬送による胎児や母体への影響は大きく、家族も精神的な負担を強いられることになる」と指摘し、「これまで以上に踏み込んだ施策の展開が望まれる」と訴えている。

峰市長は「予算だけで済む問題ではないととらえている。県にも要望を伝え、安心して妊娠、出産できる体制づくりに向けて一番いいやり方を考えていきたい」と述べた。

（向井大豪）