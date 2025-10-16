JR佐賀駅近くにある「アパホテル＜佐賀駅南口＞」。看板の横には、佐賀発のご当地アイス「ブラックモンブラン」のロゴがある。1階のレストラン「グリルタケシタ」に入ると、製造する竹下製菓（小城市）のアイス6種類が食べ放題。県内外の家族連れに人気のスポットとなっていた。

店内に入ると、どーんと巨大なブラックモンブランのパネルがあった。冷凍庫には、濃厚な練乳が特徴の「ミルクック」やバナナとチョコの味が楽しめる「トラキチ君」なども並ぶ。「店でアイスを食べ比べできる県内唯一の場所」（担当者）として、4本の棒とパッケージ袋をテーブルに整列させ満足げに“成果”を眺める少年もいた。

同社は菓子の製造、販売業として、1894年に創業。4代目の竹下敏昭社長が1993年、事業多角化のため子会社を設立し、ホテル事業を開始。ワシントンホテル（名古屋市）とフランチャイズ契約を結び、現在のアパホテルの場所に「佐賀ワシントンホテルプラザ」を開業した。

レストランでのアイスの食べ放題は当時から。理由を調べてもらったが、詳細は分からなかった。ただ、担当者は「食べ比べをできる場所があれば喜ばれると思ったのではないか」と推測する。2018年に契約満了となり、アパホテルグループ（東京）とのフランチャイズ契約に切り替えた。食べ放題は継続し、人気は変わらない。

□ □

そもそも平地が広がる佐賀でなぜブラックモンブランと名付けたのだろうか。

広報によると、3代目の竹下小太郎社長が、アルプス山脈のモンブラン山を見て「この真っ白な雪山にチョコレートをかけたらおいしそう」と考えて開発し、1969年から販売をスタート。当時のアイスといえば、10円程度の甘味料が入った氷菓が主流。一方ブラックモンブランは20円と倍近い値段だったが、チョコレートにクランチという珍しさが子どもたちの心をつかみ、人気を博した。

現在はあまおうや安納芋などさまざまな味のほか、人気アニメ「機動戦士ガンダム」の「シャア・アズナブル」や、喫茶店「コメダ珈琲」とのコラボレーションなど話題を欠かさない。

□ □

竹下製菓の常時ある冷菓は18種類ほど。意外な歴史を持つ商品もある。

「おゴリまっせ」「しっとるケ」「チロル高原」の3種は、元々はチロルチョコを製造する松尾製菓（福岡県田川市）の商品だった。同社は1903年創業。キャラメルやチョコレートなどで子どもや炭鉱労働者に好まれた。冷菓事業は53年に開始。主力のチョコを全国に拡大する中、2010年に冷菓事業を撤退した。

創業122年の松尾製菓と、創業131年の竹下製菓。従前から親交があった同社に商品を引き継ぐことになった。「このアイス、確か昔はチロルチョコの会社が出していた気がするんですが」。竹下製菓には時々、こんな問い合わせもあるという。チロルチョコのヒット商品「きなこもち」とのコラボなど、現在も交流は続いている。

大阪・関西万博にも、乳製品を使わないアイスや小麦を使わないチュロスなどこれまでにない試みで出展。長年子どもから大人まで愛される商品を作ってきた竹下製菓。新たな挑戦は続く。 （松本紗菜子）

◇ ◇

知っているようであまり知らなかった佐賀のことを、記者が深く取材する「深掘りSAGA（フカサガ）」をスタートします。随時掲載です。

グリルタケシタ 佐賀市駅前中央1丁目。モーニング午前6時半〜同9時半、ランチ同11時半〜午後3時。アイス食べ放題はランチの全メニューに付く。価格は1300〜2900円。不定休。電話＝050（5486）5158。