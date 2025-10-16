大阪市の人工島・夢洲（ゆめしま）で開かれていた大阪・関西万博が閉幕した。

テーマの「いのち輝く未来社会のデザイン」は来場者の心に響いたか。「多様でありながら、ひとつ」のメッセージを国際社会に届けられたか。開催の成否はこれから問われることになる。

国内では20年ぶりの大規模国際博覧会で、158カ国・地域や国内企業が参加した。184日の会期中、大きな事故がなかったのは何よりだ。

盛り上がりを欠いた開幕前がうそのように、会場は多くの人でにぎわった。特に終盤は来場者が20万人を超える日が続き、チケットがあっても入場予約が取れない問題が生じたほどだ。

日本国際博覧会協会によると、一般来場者は2558万人で、2005年愛知万博の2205万人を上回る。

前売りが不振だった入場券の販売は2207万枚まで伸びた。公式ライセンス商品の売り上げも好調で、運営費収支は230億〜280億円の黒字見込みだ。

赤字にならなかったのは幸いだが、黒字だから成功と判断するのは短絡に過ぎる。

大阪・関西万博には多額の税金が投入された。最大2350億円の会場建設費は国、大阪府・市、民間が均等に負担する。これ以外にも日本政府館の整備、会場警備費などの政府支出は約1千億円に及ぶ。周辺のインフラ整備を加えればさらに膨らむ。

そもそも万博は収益目的の事業ではない。集客数を競うイベントでもない。楽しいだけでは不十分だ。

「『未来社会の実験場』と位置付け、特に将来を担う子どもたちが未来社会を実感し、どういう未来をつくっていくべきかを考える機会を提供したい」。万博の開催意義について、政府は昨年3月の国会でそう説明していた。

当初は目玉と呼ばれた「空飛ぶクルマ」の商用運航が実現せず、デモフライトに終わったのは残念だ。それでも、最新技術を目の当たりにした子どもたちは強い印象を受けたに違いない。

万博期間中も、ウクライナや中東のパレスチナでは紛争で多くの命が失われた。ウクライナ館には「NOT FOR SALE（売り物ではない）」の看板が掲げられ、ロシアの軍事侵攻に屈しない人々の姿を伝えた。

海外パビリオンで多様な文化に触れ、スタッフと交流するなど万博ならではの体験をした人も多かったようだ。

経済力の低下などで日本人は内向きになったとも評される。来場者の視野を世界に広げられたのなら、成果の一つと捉えられる。

シンボルの大屋根リングの一部は保存されるが、1970年大阪万博の「太陽の塔」とは比べるべくもない。来場した子どもたちが、大阪・関西万博のレガシー（遺産）を心の中で大きく育んでくれることを願いたい。