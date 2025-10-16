ユネスコ無形文化遺産の「風流踊（ふりゅうおどり）」の一つ「野原（のばら）八幡宮風流（ふうりゅう）」と、熊本県荒尾市無形民俗文化財の「節頭（せっとう）行事」が15日、同市の野原八幡宮の例大祭で奉納された。秋晴れの空に太鼓と笛の音や奉納歌が響き渡り、境内は無病息災や五穀豊穣（ほうじょう）を願う参拝者でにぎわった。

いずれも770年以上の歴史があるとされ、国の重要無形民俗文化財でもある風流は、菰屋（こもや）と野原、川登（かわのぼり）の3地区が継承。それぞれ獅子頭に見立てた色鮮やかな笠（かさ）をかぶった少年2人が、男衆の笛の音に合わせ、太鼓をたたきながら、ゆったりとした舞を披露した。

節頭行事は、旧荒尾郷（荒尾市、長洲町）28地区が3地区ずつ輪番制で担当するが、今年は担当地区がいずれも地域の事情で奉納できなかったため、「風流節頭保存会」が代行した。神職姿の稚児を乗せた神馬（しんめ）の手綱を引く仲間（ちゅうげん）役を、荒尾市役所と長洲町役場の職員5人が担当。体を左右に大きく反る独特な動きとともに奉納歌を披露した。

幼い時から訪れているという近くの森崎伊都子さん（92）は「神馬が3頭そろわなかったのは寂しかけど、こうして伝統行事が守られているのはうれしか」と話した。 （宮上良二）