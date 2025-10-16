埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで、入所者の女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、死亡しました。元職員の22歳の男が逮捕され、「刃物で刺して殺したことは間違いない」と供述しているということです。

■カーテン開けたらガラス越しに…「ただ事じゃない」

15日午前6時ごろに撮影された映像に映っていたのは、現場となった老人ホーム。4階の1室の明かりがついていることが確認できます。

その前の通りには救急車や消防車、パトカーが。すると、奥の建物から担架が運ばれ、救急隊が慌ただしく動く様子が映っていました。

この動画を撮影した人は、心臓マッサージをする様子も見えたといいます。

動画の撮影者

「救急車が来たのでカーテン開けたら、心肺蘇生っていうんですか？ ガラス越しで見えた。1人の方が一番窓際で（心肺蘇生を）やってたのが見えた。ただ事じゃないんだなって」

■容疑者は…老人ホーム元職員で無職の男

15日に殺人の疑いで緊急逮捕されたのは、老人ホームの元職員で無職の木村斗哉容疑者（22）。入所者の小林登志子さん（89）を、刃物のようなもので切りつけるなどして殺害した疑いがもたれています。

警察によると、通報があったのは午前5時前。

110番通報

「高齢女性2名が血を流している」

現場は埼玉県鶴ヶ島市。東武東上線・若葉駅から約270メートルの住宅街にある施設です。

血を流している女性2人が見つかったのは、4階と5階の個室の部屋。2人はベッドの上に仰向けで倒れていて、頭などから血を流していたということです。

5階の部屋にいた小林登志子さん（89）と4階の部屋にいた上井アキ子さん（89）。病院に搬送後、死亡が確認されました。

定員64人に対し、今年7月の時点で入居率100％だという施設。事件当時、施設には職員1人がいて、午前0時ごろに全室異常がないことを確認しましたが、午前3時半すぎには、上半身などから血を流している小林さんを発見したということです。

■防犯カメラに…フードとマスクをつけた人物

施設の防犯カメラには、深夜から未明の時間帯、フードとマスクをつけた“不審な人物”が立ち去る様子が映っていました。

木村容疑者は、通報から約3時間半後の午前8時40分ごろ、施設から約250メートル離れた路上に1人でいたところ、身柄を確保されました。

現場周辺では、木村容疑者のものとみられるバッグの中から、血痕がついた刃物のようなものなどが押収されたということです。

調べに対し、木村容疑者は…。

「2人を刃物で刺して殺したことは間違いない」

容疑を認めているということです。

■同じアパートに住む人が感じた…ある“異変”

現場の施設から約22キロ離れた熊谷市で暮らす木村容疑者。去年7月までこの施設で働いていて、現場までは「自転車で来た」と話しているといいます。

これまでに被害者2人とのトラブルは把握されていないものの、小林さんと上井さんの名前は認識しているということです。

木村容疑者と同じアパートに住む人は最近、ある“異変”を感じていました。

木村容疑者と同じアパートの住人

「最近おろしてるじゃないですか（部屋に）白いシャッター。あれが最近なんですよ。それまでしょっちゅう、すごく気にしてた外を。のぞかれていて警戒している感じだった」

──車とめるたびに？

木村容疑者と同じアパートの住人

「カーテン開けて見てた。雨戸というかあれ（シャッター）を閉めたので、防音目的で閉めたのかなと。（閉めて）1〜2週間はたっている」

■施設の出入り口が壊された形跡はなし

元職員の木村容疑者は、どのように施設に侵入したのか？

1階には来所者が利用する自動ドアや職員用の出入り口が複数ありますが、出入り口が壊されたような跡はないといいます。また、施設の出入り口は施錠していたといいますが、各部屋のカギはかかっていなかったということです。

施設を訪れたことがあるという近所の住民は…。

近所の住民

「外からは入れないんじゃないですか？ 施設の人が開けてくれない限りは」

──インターホンがあって中の人が対応しないと開かない？

近所の住民

「だと思います。私らが行ったときはそうでした」

■遺族「悔しく、悲しみをこらえることができない」

入所者2人が死亡した事件。亡くなった、上井さんの遺族はコメントを出しました。

上井アキ子さん（89）の遺族

「私たち家族は、突然の出来事に非常に混乱しています。どうして母が亡くならなければならなかったのか、母はどんなに辛（つら）い思いをしただろうか。考えるほど悔しく、悲しみをこらえることができません」

警察は、木村容疑者が上井さんの殺害にも関わっているとみて調べています。

