ズバリ！キノコ好き？＜回答数 37,110票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第322回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ！キノコ好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:ズバリ！キノコ好き？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
たっぷりキノコの常備菜
【材料】（作りやすい量）
シメジ 1パック
エノキ 1袋
エリンギ 1パック
オリーブ油 大さじ 3
ニンニク 2片
<調味料>
塩 大さじ 1強
しょうゆ 大さじ 2
酒 大さじ 4
【下準備】
1、シメジ、エノキは石づきを切り落とし、食べやすい大きさにほぐす。エリンギは長さを半分に切り、さらに縦半分に切ってから薄切りにする。ニンニクはみじん切りにする。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、火にかける。香りが出てきたらキノコを数回に分けて入れ、炒める。
2、しんなりとしてきたら弱火にし、蓋をしてかさが半分以上に減るまで煮る。
3、＜調味料＞の材料を加え、蓋はせずに水分を飛ばすように火を強くし、煮詰める。熱いうちに保存容器に入れて、冷ます。
【このレシピのポイント・コツ】
水分を飛ばす時は焦がさないように。
冷蔵庫で2週間はもちます。
このレシピは、そのまま食べると塩分が強いです。佃煮のような感覚で
他の料理の調味料に使って下さいね。(2018.5 追記)
(E・レシピ編集部)
