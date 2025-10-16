スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「ズバリ！キノコ好き？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:ズバリ！キノコ好き？

・「ズバリ！キノコ好き？」の結果は…


・1位 … 好き 65%
・2位 まあまあ好き 24%
・3位 あまり好きではない 7%
・4位 苦手 5%

※小数点以下四捨五入

37,110票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

たっぷりキノコの常備菜


【材料】（作りやすい量）

シメジ 1パック
エノキ 1袋
エリンギ 1パック
オリーブ油 大さじ 3
ニンニク 2片
<調味料>
  塩 大さじ 1強
  しょうゆ 大さじ 2
  酒 大さじ 4

【下準備】

1、シメジ、エノキは石づきを切り落とし、食べやすい大きさにほぐす。エリンギは長さを半分に切り、さらに縦半分に切ってから薄切りにする。ニンニクはみじん切りにする。



【作り方】

1、フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、火にかける。香りが出てきたらキノコを数回に分けて入れ、炒める。



2、しんなりとしてきたら弱火にし、蓋をしてかさが半分以上に減るまで煮る。



3、＜調味料＞の材料を加え、蓋はせずに水分を飛ばすように火を強くし、煮詰める。熱いうちに保存容器に入れて、冷ます。



【このレシピのポイント・コツ】

水分を飛ばす時は焦がさないように。

冷蔵庫で2週間はもちます。

このレシピは、そのまま食べると塩分が強いです。佃煮のような感覚で
他の料理の調味料に使って下さいね。(2018.5 追記)

(E・レシピ編集部)