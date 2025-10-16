インフレ懸念も再燃

米国経済の雲行きがますます怪しくなっている。

ロイターは9日、連邦政府職員の約3分の1が無休の休暇に入る中、行政サービスが麻痺することが懸念されていると報じた。次いで10月13日には、ベッセント財務長官が連邦政府機関の一部閉鎖について、実体経済に影響を及ぼし始めていると警鐘を鳴らした。閉鎖期間が長期化すればするほど、地域経済を中心に悪影響が及ぶことになるだろう。

インフレ懸念も再燃している。米ニューヨーク連銀が7日に発表した9月の消費者調査では、1年先のインフレ期待は3.4％、5年先のインフレ期待は3％と、ともに前月の3.2％、2.9％から上昇した。

生み出される混乱は是か非か

トランプ関税の影響が今後出てくることも確実だ。ゴールドマン・サックスは、米消費者は年末までに関税コストの55％を負担する可能性が高く、物価上昇が加速するとの見方を示した。

「トランプ関税」の効果は期待外れか

インフレは米国民の老後の生活も圧迫している。「退職の新たな経済学」と題するゴールドマン・サックスの最新の調査によれば、現在、米国民の40％が貯蓄なしでギリギリの生活を送っており、1997年の31％から大幅に増加している。

さらに、生活費に事欠く米国民の割合は2033年に55％、2043年には65％に達する可能性があるとしている。

金融サービス企業ウォレット・ハブの最新の調査では、43％の米国民が死ぬまで働くことになると回答した。

マイナス面はあるものの、関税引き上げは米国内の投資を活発化させるとの期待があった。だが、現実は厳しいと言わざるを得ない。

トランプ大統領は9月「現在、非常に多くの自動車工場が建設中、または設計中だ。これらは中国やメキシコからやってくる」と豪語した。だが、米国に自動車工場の建設ラッシュが起きている兆しはほとんどない。

米国経済への打撃となる要因は山積み

逆に、トランプ政権の移民規制が自動車関連産業の足かせとなっている。アフターマーケット（車購入後の整備や保守などの市場）は顧客や労働力の多くをヒスパニック系が支えているが、移民取り締まりの強化により、需給両面で打撃を被っている。

移民取り締まりの強化は米国の人口動態にも暗い影を投げかける。米議会予算局は9月、死亡数が出生数を上回る自然減が2031年から始まるとの予測を公表した。

移民流入数の減少に伴って米国内の出生数が減少することを理由に、従来の予想を2年早めた形だ。移民の流入が続けば、米国の総人口は2031年以降も増加し続けるだろうが、そのペースが鈍化すれば、米国経済の潜在成長率が低下することになる。

米国の科学技術力の低下に対する懸念も強まっている。今年のノーベル物理学賞に決まった英国出身のジョン・クラーク氏は7日、米国の科学関連予算が大幅に削減されることは極めて深刻な問題だと危機感を露わにした。

連邦議会で審議されている2026会計年度予算では、基礎研究が大幅に削減された。これによる年間の経済損失は100億ドル（約1兆5000億円）に上るとの指摘が出ている。

米国で存在感を増す「社会主義」

あまりの失政ぶりを見るにつけ、トランプ氏の経済政策に期待していたMAGA派（トランプ氏の強力な支持母体）からも落胆の声が出ているほどだ。

トランプ不況はたしかに心配だが、米国の資本主義システム自体に変化が生じつつあることにも注目すべきだと筆者は考えている。

国家資本主義の傾向が強まっているとの指摘が相次ぐ中、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は2日、トランプ氏が実践する資本主義とニューヨーク市長選の民主党候補マムダニ氏が唱える社会主義の境界線がぼやけてきていると報じた。価格を引き上げる民間企業に対し、両氏は強制手段を講じることを好む傾向があることがその根拠だ。

イェール大学が9月に公表した調査結果によれば、米大学生の46％が資本主義よりも社会主義の方が望ましいと回答している。

思い起こせば、冷戦下の西側諸国は共産圏諸国に対抗する必要から、福祉制度を重視する修正資本主義を採用した。米国で社会主義が台頭することを阻止するため、トランプ氏は市場への介入をさらに強めるのではないだろうか。

資本主義が迎えつつある大きな転換点

トランプ氏の政策が国際経済に与える影響が甚大であることも忘れてはならない。

世界貿易機関（WTO）は7日、来年はトランプ関税の影響が顕在化し、世界貿易の伸びは0.5％にとどまり、今年（2.4％増）から大きく減速するとの見通しを示した。

国際通貨基金（IMF）のゲオルギエバ専務理事も5日、トランプ関税は従来の国際貿易体制を書き換えつつあるとの認識を示した。

冷戦終結後に進んだグローバル化のせいで主要先進国の中間層は痛手を被っており、反グローバル化の流れを止めることは困難な情勢だ。

これまでのリーダーと異なり、自身への批判を意に介さないトランプ氏が「市場への介入と関税引き上げ」というタブーに切り込んだことで、資本主義は大きな転換点を迎えつつある。だが、経済システムの移行期に混乱が伴うのは過去の歴史が教えるところだ。

米国をはじめとする国際経済の今後の動向について、最大の関心をもって注視すべきだ。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

デイリー新潮編集部