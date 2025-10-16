長野市で活動する15歳以下の女子バスケチーム「BIRTH BP」。メンバーは23人。このうち半数以上は地元の柳町中学校以外の生徒です。



国が少子化や教員の働き方改革を背景に、公立中学の部活動を地域クラブに移行することを目指す「部活動の地域展開」。2023年度から本格化し、県ではスポーツ部や文化部問わず、休日の活動を来年度末までに完全に地域展開することを目標にしています。





この2年半、各市町村と学校がスケジュールをたてて取り組んできました。県によりますと、2023年度時点の県内中学のスポーツの部員数は、およそ「2万5000人」。今年7月時点で確認できた地域クラブ数は、スポーツで「683クラブ」。所属生徒は「7856人」で、「3分の1ほど」はすでに何らかの地域クラブに所属しています。午後6時。女子バスケBIRTH BPの生徒たちが、練習のため体育館に集まってきました。この時期は、すでに日が暮れてあたりは真っ暗。練習時間は市内外の中学から集まる生徒の移動や外部指導者の都合を考慮して、平日は基本午後6時から8時まで。多くの地域クラブで、こうした風景が日常化しつつあるといいます。キャプテンの小根山翠月さん。車で片道15分ほどの中学校に通う3年生でバスケ歴は9年です。このチームに入った理由を尋ねると…。BIRTH BP キャプテン小根山翠月さん「強いチームに入って勝っていきたいと思った」部活動時代、全国大会の出場経験があった柳町中学校の女子バスケットボール部。しかし、教員の働き方改革もあり、長野市でいち早く地域クラブに移行しました。当時の保護者が中心となってクラブチームを立ち上げ、外部コーチのもとで実力を磨き、県大会では上位を争うほどに。県外遠征の機会も多く刺激になるといいます。市内の中学から通う3年生「今年の中体連も（別の学校で）出ていて、クラブと部活を両立してやっていた。周りが上手い人ばかりなので、 自分ももっと成長したいなって思えるようになりました」とはいえ、バラバラの学校でプレーしていた生徒たち。まとめ役のキャプテンには苦労も。特に気を使ったのはチームの雰囲気作りです。小根山さん「最初は人見知りとかあって仲良くとかできなかったんですけど、みんなに声をかけていくというのを意識したらどんどん仲も深まってきて。（普段は）それぞれの学校の話とか給食の話とかしている」Qどんなキャプテン？「めっちゃ頭いい。」中学生という多感な時期に子どもたちなりに考え接し合う姿。長野市では、こうした子どもたちを後押しする取り組みを進めています。その一つが独自の「認定制度」。要件を満たしたクラブを認定し、学校の体育施設を優先的に利用できるようにしています。さらに柳町中では、市が来月から試験的に始める新たなシステムを導入。柳町中学校 石井教頭「こちらがスマートロックキーになります」市の予約システムと連動したスマートロックキー。予約した利用者に「暗証番号」が送られ、開けると中に体育館の鍵が入っています。柳町中学校 石川智之教頭「学校としても貸した返したがないし、利用者としてもおそらく1回事務室に行ってという手間が省けるので便利ではないかなと思います」地域住民が利用できる体育館などで使われている仕組みですが、市が地域展開に合わせて学校施設への導入を検討。その背景には、クラブ活動の場所が関係しています。BIRTH BP事務局 木村美幸さん「チームが出来上がって一番大変だったのは体育館を確保すること。各小中学校を電話したり、調整会議に出て入らせてもらえる体育館があるかどうかというのを、一つの学校だけじゃなくて多方面に出向いて」BIRTH BPの練習は週4日から5日。小学校や市の体育館などを日替わりで利用していますが、場所によって抽選や社会人団体と調整してきました。市は地域クラブの活発化を見据え、活動できる場所を広げていきたい考えです。長野市スポーツ部スポーツ課 深谷正樹課長「今までの部活動だけではなく、新しくできたクラブも使いやすいようにというようなことを考えていまして、今回、スマートロックですとか予約システムの導入を試験的にさせていただきました。生徒さんが主体的にですね、自分たちのやりたい種目を選択できるように、今後も引き続き受け皿となる団体の整備に努めていきたい」場所を共有する地域にも関わってくる「部活動の地域展開」。活動を始めて4年目のクラブチームは社会にこう期待を寄せています。BIRTH BP事務局 木村美幸さん「やっぱりいろんな悩みを抱えている子たちだったり、いろんな考えを持って別のところでやりたいという子に関しては、幅が広がって選択する自由というのが生まれたので、すごくいいことなんじゃないかなと思います」0944「体育館の取ることの大変さも含めて、知っていただけるとうれしいなと思います」