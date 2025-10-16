米１０年債利回りは横ばい 今月の追加利下げが完全に織り込まれる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは横ばい 今月の追加利下げが完全に織り込まれる＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28）

米2年債 3.497（+0.017）

米10年債 4.030（-0.002）

米30年債 4.623（-0.009）

期待インフレ率 2.301（-0.006）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。ＦＲＢの追加利下げ期待が再び高まる中、序盤の利回りは下げて始まったものの、途中からプラスに転じていた。前日のパウエル議長の講演で今月の追加利下げが完全に織り込まれており、調整の動きも出ていたようだ。



本日も１０年債は一時４％を下回っていたが、その水準は維持されている。２年債も本日は３．５０％まで戻す展開。



２－１０年債の利回り格差は+５３（前営業日：+５５）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

