「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）

中京記念で古馬勢を一蹴したマピュースが１５日、美浦Ｗで単走追い。リズムの良い走りで順調な仕上がりを見せた。デビューから７戦全てがマイル戦だが、距離延長となる２０００メートル、そして初のコーナー４つに対応すべく、中間からじっくり調整してきた。桜花賞４着とＧ１での実績も十分。最後の１冠を懸けた大一番でも怖い存在になりそうだ。

前走の中京記念から２カ月の休養明けになるマピュースは美浦Ｗで追われた。単走、馬なりで６Ｆ８３秒６−３６秒９−１１秒４をマーク。初の２０００メートル戦に向け、この中間は坂路をこなしてからＷへ移動し、４つのコーナーを意識して長めに乗られ、距離を持たせる調教を積んできた。その最終確認となった追い切りは集中力を感じさせる走りで、万全の仕上がりを印象付けた。

◆小島良太助手と一問一答

−中間は。

「前走後は社台ファームの方へ放牧に出て、９月２０日くらいに帰厩して１カ月こちらで調整してます」

−最終追い切りの感触は。

「馬体はだいたいできているので、時計よりもリズム重視で乗りました。（雨上がりで）重い馬場でしたが、ぶれることなくしっかり走れて、無駄にハミをかむことなくリズム良く走れていました」

−中京記念を選択した理由は。

「ＮＨＫマイルＣが終わった時点で、秋は秋華賞と決まっていて、いくつか選択があるなか、賞金が心配だったので、確実に賞金を加算できるところ、得意のマイル戦ということで中京記念になりました。本来なら距離を延ばすべきところでしょうが、賞金を確実に加算できる方を選択しました」

−初の２０００メートルとなるが。

「体形を見ればマイラーですが、乗った感じはあと４００メートル持つような感じになるように心掛けて、長めの調教を積んできました」

−この馬の長所は。

「ハードな調教にも苦しがらず、牝馬にしては辛抱強い性格だと思います」

◆横山武史騎手と一問一答

−前走を振り返って。

「斤量も軽かったですし、最内枠といい枠を引けたので、スタートを決めたいと思ってました。あまりいいスタートではなかったですが枠を生かせました」

−古馬相手に勝利。

「古馬相手というより暑い時季に輸送もあった上で、しっかり勝ち切れた部分を評価したい。根性がある女の子だと思います」

−初の２０００メートル。

「正直長いかなと思っています。外回りでない分、多少ごまかしが利くかなと思うので、あとは馬に頑張ってほしいと思います」

◆調教診断

夏の暑い時季に使った後だけに調整過程は気になるところだが、しっかり攻めた。２週前に美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８１秒８−３６秒２−１１秒３を記録し、先週、今週は単走だが長めから追って十分に負荷をかけた。今週は雨を含んで重くなった馬場でも最後までしっかりと走っていて、直線の末脚は目を引くものがあった。初となる２０００メートル戦に関してもこの中間はＷでの調教量を増やすなど対策を講じている。力を出せる状態だ。