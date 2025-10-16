

新型スマホ「シャオミ17」。かねて目標にしてきたアップルを意識したデザイン、名称となった（小米集団のウェブサイトより）

【写真】「ハードテック企業」としての位置づけをアピールする小米集団の雷軍CEO

中国のスマートフォン大手の小米集団（シャオミ）は9月25日夜、新型スマートフォン「シャオミ17」シリーズを発表した。新シリーズの名称は本来の順番なら「シャオミ16」となるはずだったが、シャオミはあえて「16」を飛ばし「17」と命名した。

今シリーズから「17標準版」「17 Pro」「17 Pro Max」の3モデルを設定。9月10日にアメリカのアップルが発表した「iPhone 17」シリーズに合わせた格好だ。

今回のシャオミの新製品は、デザインでも大幅な見直しが行われ、カメラモジュールや画面サイズ、背面の形状など、シリーズ名やモデル名以外の多くの点でもiPhone 17シリーズによく似たものとなった。

iPhone互換バッテリーも投入

さらに新製品発表会では、iPhone 17全モデルと互換性のある磁気吸着式のモバイルバッテリーが披露され、その外観はアップルの新製品に酷似していることが明らかになった。シャオミ創業者の雷軍CEO（最高経営責任者）は、「iPhoneがやっていないことは我々がやる」と強調した。

当日行われたメディアのインタビューで雷氏は「新型モデルは多方面でiPhoneを超越した」と主張。「16」を飛ばして「17」とした思惑については、「飛躍的な進化があったため」と説明した。

発表会の大半の時間はAIを活用したモノづくりや新材料、半導体チップなど、シャオミが進めるハードウェアの技術革新の説明に充てられ、同社が「ハードテック企業」であることを外部にアピールした。



9月25日、毎年恒例の年次講演で「ハードテック企業」としての位置づけをアピールするシャオミの雷軍CEO（同社SNS動画より）

半導体チップの分野では、2021年初頭から独自SoC（システムオンチップ）の開発を再開、今年5月には回路線幅3ナノメートル相当の微細度を誇るチップ「玄戒O1」を発表した。ただし、今回の「シャオミ17」にはこれら自社開発チップは採用されず、アメリカのクアルコム製の最新SoC「スナップドラゴン」が搭載された。

（訳注：「SoC」はCPU、通信モデム、画像処理回路などを1つにまとめたもの）

需要減退で年間出荷目標を下方修正

新製品投入で攻勢をかけたいシャオミだが、足元の事業環境は厳しい。スマホ業界は世界的な需要減退に直面しており、シャオミのスマホ部門も成長が鈍化している。2025年4〜6月期のシャオミのグローバル出荷台数は4240万台で、前年同期比0.6％増にとどまった。



平均販売価格は1073.2元（約2万2000円）で2.7％下落、これによりスマホ事業の売上高は455億元と2.1％減少した。粗利率も11.5％と0.6ポイント低下。年間出荷目標は1億7500万台程度に下方修正され、前年比の伸び率は5〜6％にとどまる見通しだ。

シャオミの盧偉冰総裁（社長に相当）は4〜6月期決算発表会で、上半期の世界の携帯電話販売は年初の楽観的な予測に達しなかったものの、在庫が減少する下半期にはより合理的な状態に戻るだろうとの予測を披露した。

（財新記者：劉沛林）

※中国語原文の配信は9月25日

※本記事は原文を要約し、日本の読者向けに適宜補足したものです。

（財新編集部）