日本サッカー協会(JFA)は15日、10月の国際親善試合に臨むなでしこジャパン(女子日本代表)のメンバーを発表しました。

FIFAランキング8位(10月15日時点)のなでしこジャパンは 10月に欧州遠征を行い、(現地時間)24日にイタリア女子代表と敵地イタリアで、28日にノルウェー女子代表とスペインで戦います。

メンバーはGKの山下杏也加選手やDF熊谷紗希選手、MF長谷川唯選手、藤野あおば選手ら海外のクラブで活躍する主力が順当に選ばれ、国内組ではGK大熊茜選手、DF高橋はな選手、MF山本柚月選手の3名が名を連ねました。

イタリア代表は現在FIFAランキング12位で、前回は2015年に1-0で勝利したものの、過去の対戦成績は1勝7敗と大きく負け越しています。

FIFAランキング13位のノルウェー女子代表の対戦成績は7勝3敗となっています。

▽なでしこジャパン欧州遠征メンバー

【GK】

1 山下杏也加(マンチェスター・シティ/イングランド)

12 平尾知佳(グラナダCF/スペイン)

23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)

【DF】

4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/イングランド)

2 清水梨紗(リバプールFC/イングランド)

21 守屋都弥(エンジェル・シティFC/アメリカ)

13 北川ひかる(エバートン/イングランド)

3 南萌華(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド)

5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)

18 遠藤純(エンジェル・シティFC/アメリカ)

6 古賀塔子(トッテナム・ホットスパー/イングランド)

【MF】

8 清家貴子(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド)

14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/イングランド)

10 長野風花(リバプールFC/イングランド)

7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

15 藤野あおば(マンチェスター・シティ/イングランド)

17 浜野まいか(チェルシー/イングランド)

20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ/アメリカ)

22 小山史乃観(ノースカロライナ・カレッジ/アメリカ)

19 谷川萌々子(バイエルン・ミュンヘン/ドイツ)

【FW】11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)9 植木理子(ウェストハム・ユナイテッド/イングランド)