【サッカー】なでしこジャパンが欧州遠征メンバー23人を発表 海外組・20名 通算1勝7敗のイタリア戦へ
日本サッカー協会(JFA)は15日、10月の国際親善試合に臨むなでしこジャパン(女子日本代表)のメンバーを発表しました。
FIFAランキング8位(10月15日時点)のなでしこジャパンは 10月に欧州遠征を行い、(現地時間)24日にイタリア女子代表と敵地イタリアで、28日にノルウェー女子代表とスペインで戦います。
メンバーはGKの山下杏也加選手やDF熊谷紗希選手、MF長谷川唯選手、藤野あおば選手ら海外のクラブで活躍する主力が順当に選ばれ、国内組ではGK大熊茜選手、DF高橋はな選手、MF山本柚月選手の3名が名を連ねました。
イタリア代表は現在FIFAランキング12位で、前回は2015年に1-0で勝利したものの、過去の対戦成績は1勝7敗と大きく負け越しています。
FIFAランキング13位のノルウェー女子代表の対戦成績は7勝3敗となっています。
▽なでしこジャパン欧州遠征メンバー
【GK】
1 山下杏也加(マンチェスター・シティ/イングランド)
12 平尾知佳(グラナダCF/スペイン)
23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
【DF】
4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/イングランド)
2 清水梨紗(リバプールFC/イングランド)
21 守屋都弥(エンジェル・シティFC/アメリカ)
13 北川ひかる(エバートン/イングランド)
3 南萌華(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド)
5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
18 遠藤純(エンジェル・シティFC/アメリカ)
6 古賀塔子(トッテナム・ホットスパー/イングランド)
【MF】
8 清家貴子(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド)
14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/イングランド)
10 長野風花(リバプールFC/イングランド)
7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
15 藤野あおば(マンチェスター・シティ/イングランド)
17 浜野まいか(チェルシー/イングランド)
20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ/アメリカ)
22 小山史乃観(ノースカロライナ・カレッジ/アメリカ)
19 谷川萌々子(バイエルン・ミュンヘン/ドイツ)
11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)
9 植木理子(ウェストハム・ユナイテッド/イングランド)