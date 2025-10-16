「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１５日）

〈栗東〉大久保勢の動向。函館２歳Ｓを勝ったエイシンディード（牡）はデイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）へ。僚馬でサウジアラビアＲＣで５着だったチュウワカーネギー（牡）は東スポ杯２歳Ｓ（１１月２４日・東京、芝１８００メートル）。１２日に京都で新馬勝ちしたヴィサージュ（牡）は京都２歳Ｓ（１１月２９日・京都、芝２０００メートル）へ。紫菊賞２着のサトノアイボリー（牡、杉山晴）も同レースを視野に。プレセピオ（牝、笹田）はファンタジーＳ（１１月１日・京都、芝１４００メートル）へ。

〈美浦〉８月の新潟で新馬戦を快勝したモンローウォーク（牝、木村）がアルテミスＳ（２５日・東京、芝１６００メートル）に向けて１週前追い切りを行い、Ｗで長めから追われて軽快な動きを見せた。太田助手は「ここまでの追い切りは余裕を持って動けています」と好感触だ。サウジアラビアＲＣ２着のガリレア（牡、清水英）は東スポ杯２歳Ｓを視野に。無傷２連勝でプラタナス賞を勝ったテイエムキハク（牡、伊藤圭）は全日本２歳優駿（１２月１７日・川崎、ダート１６００メートル）へ。９月の中山で未勝利戦を勝ったポルフュロゲネトス（牡、矢嶋）は葉牡丹賞（１２月６日・中山、芝２０００メートル）を予定している。