　16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円高の4万8060円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては387.33円高。出来高は1万6470枚だった。

　TOPIX先物期近は3204ポイントと前日比13ポイント高、TOPIX現物終値比20.36ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48060　　　　　+250　　　 16470
日経225mini 　　　　　　 48050　　　　　+240　　　248731
TOPIX先物 　　　　　　　　3204　　　　　 +13　　　 11157
JPX日経400先物　　　　　 28880　　　　　+100　　　　1829
グロース指数先物　　　　　 736　　　　　　+5　　　　1014
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース