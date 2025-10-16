日経225先物：16日夜間取引終値＝250円高、4万8060円
16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円高の4万8060円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては387.33円高。出来高は1万6470枚だった。
TOPIX先物期近は3204ポイントと前日比13ポイント高、TOPIX現物終値比20.36ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48060 +250 16470
日経225mini 48050 +240 248731
TOPIX先物 3204 +13 11157
JPX日経400先物 28880 +100 1829
グロース指数先物 736 +5 1014
東証REIT指数先物 売買不成立
