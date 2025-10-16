「富士Ｓ・Ｇ２」（１８日、東京）

Ｇ１・３勝を挙げるジャンタルマンタルは１５日、栗東坂路で単走。馬なりながら全身のバネを利かせた躍動感のある身のこなしで、４Ｆ５２秒９−３７秒８−１１秒７をマークし力強く坂を駆け上がった。

高野師は「楽な感じでしたけど、やっぱり動きますね」と満足そうにうなずく。１週前には栗東坂路で川田が騎乗し４Ｆ５１秒８（ラスト１１秒６）をマーク。しっかりと負荷をかけた。「態勢は整っています。ジョッキーも『この１週間ですごく良くなった』と言ってくれていますからね」と手応えを示す。

朝日杯ＦＳ、ＮＨＫマイルＣで世代の頂点に君臨した。４歳初戦の前走の安田記念は香港帰りで半年ぶりだったが、先行押し切りの横綱相撲。全世代のトップに立ち「臨戦過程を含めて決して簡単なレースではなかった。それでもあの内容。強かったなと」と舌を巻く。

当然本番はマイル４冠の懸かるマイルＣＳだが、Ｇ１・２勝を挙げる今回の舞台で恥ずかしい競馬はできない。「Ｇ１を３つも勝っている馬。根本的な能力はあると思っています」。マイルＧ１完全制覇を目指す以上、前哨戦でつまずいてはいられない。