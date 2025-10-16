「有力馬次走報」（１５日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆今年の皐月賞馬で始動戦となったセントライト記念を快勝したミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大）が、天皇賞・秋（１１月２日・東京）で短期免許を取得予定のＣ・デムーロと再コンビを組む。一昨年のエリザベス女王杯覇者ブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田）は戸崎圭で同レースへ。ともに所属するサンデーサラブレッドクラブが、ホームページで発表した。

◆エプソムＣをレコードで快勝し、重賞２勝目を飾ったセイウンハーデス（牡６歳、栗東・橋口）が、菅原明との新コンビで天皇賞・秋に向かう。オーナーである西山茂行氏が自身のブログで発表した。主戦である幸の右足かかと骨折の回復が遅れているため。同レースに出走予定のシランケド（牝５歳、栗東・牧浦）の鞍上は横山武、僚馬のエコロヴァルツ（牡４歳）は三浦に決まった。

◆スワンＳで６着だったアドマイヤズーム（牡３歳、栗東・友道）は予定通り坂井とのコンビでマイルＣＳ（１１月２３日・京都、芝１６００メートル）へ。

◆太秦Ｓを勝ったハピ（牡６歳、栗東・大久保）はチャンピオンズＣ（１２月７日・中京、ダート１８００メートル）を目指す。除外対象になった場合はベテルギウスＳ（１２月２１日・阪神、ダート１８００メートル）に向かう。僚馬で帝王賞２着のアウトレンジ（牡５歳）はＪＢＣクラシック（１１月３日・船橋、ダート１８００メートル）が本線。出られなかった場合は、みやこＳ（１１月９日・京都、ダート１８００メートル）へ向かう。

◆アイルランドＴ１０着のセキトバイースト（牝４歳、栗東・四位）は、浜中とのコンビ継続でエリザベス女王杯（１１月１６日・京都、芝２２００メートル）に参戦する。

◆コーフィールドＣ・Ｇ１（１８日・豪コーフィールド、芝２４００メートル）の枠順が決まった。１８頭立てで、日本から出走するゴールデンスナップ（牝５歳、栗東・田中克）は馬番、ゲート番【１８】と大外枠になった。田中克師は「真ん中より外側がいいと思っていたので、いい枠だと思います。騎手とレース当日まで作戦を練っていきたいと思います」と話した。日本での馬券発売はない。

◆大山崎Ｓを勝ったメイショウホウレン（牡４歳、栗東・安達）は室町Ｓ（１１月８日・京都、ダート１２００メートル）へ。テレビ静岡賞を勝ったワイワイレジェンド（牡４歳、栗東・前川）は霜月Ｓ（１１月２３日・東京、ダート１４００メートル）へ。

◆栗東・須貝厩舎の動向。三年坂Ｓを勝ってオープン入りしたブエナオンダ（牡４歳）は、まほろばＳ（１１月２日・京都、芝１６００メートル）へ。スワンＳ１５着のアルテヴェローチェ（牡３歳）は、室町Ｓでダートに初挑戦する予定。同レースにはジュライＳ１１着のリューベック（牡６歳）も参戦する。アイルランドＴ８着のリラボニート（牝４歳）は、ターコイズＳ（１２月２０日・中山、芝１６００メートル）へ。