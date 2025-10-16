◇パCSファイナルステージ第1戦 ソフトバンク2―1日本ハム（2025年10月15日 みずほペイペイD）

決して本調子ではなかった。それでも2年連続で最優秀防御率に輝いたリーグ最強左腕は得点を許さない。ソフトバンク・モイネロが7回を5安打無失点で役目を果たした。

「自分の調子がいい感じではなかったですが、ゼロでいけたのが良かったし、勝ちにつながって良かったです」

初回は2四死球と自らの失策で2死満塁のピンチを招くが、勝負強い清宮幸を初球のカーブで一ゴロに仕留める。5回1死三塁でもカットボールでレイエスを浅い中飛、続く郡司を三ゴロに抑えた。

9月24日の楽天戦以来となるマウンド。間隔が空いたことで制球面に苦しんだ。その中で「先を考え過ぎずにイニングごと、一人ずつアウトに取っていくという考えがいい結果につながっていると思います」。小久保監督も「本来の調子には程遠いでしょうが、それでもゼロに抑えるのがモイネロ」と称えた。

各打者の狙い球などを確認し、捕手・海野と話し合いながらイニングを進めていった。尻上がりに調子を上げて、6、7回は打者6人を完璧に抑えて4三振を奪った。

レギュラーシーズンでも日本ハムから4勝を挙げた。頼れる左腕がCSファーストSを2連勝で勝ち抜いてきた新庄ファイターズの勢いを止めた。 （木下 大一）