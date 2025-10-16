「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）

オークス馬カムニャックは１５日、栗東坂路で最終追い切りを行った。軽めの調整だったが、闘志をみなぎらせて鋭い走りを披露。牝馬２冠奪取へ向けて順調さをアピールした。

まさに威風堂々。牝馬２冠を狙うカムニャックが、栗東坂路で風格漂う堂々たる動きを披露した。開門から３０分後、多くの馬が駆け上がった直後、１頭で悠然と馬場に登場。ランウェイを歩くモデルのように注目を一身に集めるなど、荒れた馬場の真ん中を馬なりで鋭進。みなぎる闘志をにじませながら、最後まで弾むように駆け上がった。

時計は４Ｆ５３秒４−３８秒３−１２秒３。１週前のハードワークを受け、当週軽めは友道厩舎の王道調整だ。友道師は「もともと使いつつ良くなる馬。明らかに中間の動きは良くなっている」と叩かれた上積みを説明。その上で追い切りについて「息を整える程度でも気持ち良さそうに上がってきたし、具合はいいと思う。息の入りも良く、リラックスもしている」と、状態に納得の表情を浮かべる。

新馬戦では圧巻のパフォーマンスを見せたが、その後の２戦は本調子を欠いて凡走。それでもフローラＳの直前に本来の走りのバランスを取り戻すと、自慢の末脚でフローラＳとオークスを連勝。「いい夏休みを過ごし、一回り大きくなった」と確かな成長を遂げた秋初戦のローズＳでは、４角の不利をもはねのけて重賞３連勝を達成。堂々の主役として牝馬３冠のラストレースに駒を進めた。

「２０００メートルは一番成績を残している距離だし、前走のようなレースができれば京都の内回りも問題ない。スタンド前でのスタートがどうかだけ」と師。春は挑戦する立場だったブラックタイド産駒が、今度はライバルの挑戦を真正面から迎え撃つ。

◆調教診断

川田を背にした１週前追い切りが栗東ＣＷでラスト２Ｆ１１秒５−１１秒２と鋭い加速。十分に仕上がったと判断し、当週は栗東坂路で４Ｆ５３秒４−１２秒３。馬なりで息を整える感じの単走追いだが、四肢を大きく伸ばし、豪快なフォーム。前哨戦をひと叩き、上積みが大きい。