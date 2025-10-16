◇阪神大学野球秋季リーグ第5節（2025年10月13日 ほっと神戸）

秋季リーグ戦第5節は12、13日の2日間、ほっともっと神戸で計6試合が行われた。1回戦の勝利で優勝に王手をかけていた天理大は、2回戦を落とし勝利ポイント24で日程を終了した。大産大は2回戦の0―1で迎えた3回、1点を返して追いついてなおも1死一、二塁で6番DH小國陽太（3年＝報徳学園）が勝ち越しの2点二塁打を放った。終盤にも加点して関西外大に連勝、勝利ポイント24で天理大に並んだ。きょう16日、大阪シティ信用金庫スタジアムで優勝決定戦が行われる。

＜大産大＆天理大・2回戦＞天理大は初回に相手の暴投で先取点を挙げたが、先発した徳井仁一朗が1/3回4失点と乱調であっさりと逆転を許した。2回以降は無得点でリーグ戦最終戦での優勝決定はならなかった。優勝の目が復活した大産大は打線が奮起。3回、6番DH小國の中越え2点二塁打で勝ち越した。「（打球を追っていた）レフトに捕られるかもと思った」打球はグングン伸びてフェンスを直撃していた。小國は今季3度目のスタメン出場。今年1月に左手小指を手術した影響で3カ月間バットを握れず、春は出番がなかった。それでもコツコツ努力する姿を市川監督に見込まれ起用されると結果を残した。小國は「きょうも朝8時から打撃練習をして試合に臨んだことが生かされました」と殊勲打に笑顔を見せた。