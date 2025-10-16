「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）

紫苑Ｓ２着のジョスランは１５日、栗東ＣＷで最終追い切りに臨み、６Ｆ８５秒９−３８秒４−１１秒４を余裕のある手応えで計時した。新たにコンビを組む岩田望を背にシャープなフットワークを披露。鞍上は「動きは良かったです。日曜日（１２日に栗東坂路で４Ｆ５４秒５−１１秒８）は少し速くなったので、今朝は速くならず、いい感じで回ってこられたと思います」と感触を確認した。

美浦から先週、栗東入り。環境にも慣れ、順調に調整を重ねてきたパートナーを「力強い走りをしますし、能力の高さを感じます。気性面に課題を残すので、当日落ち着いて臨めれば」と力を込めた。皐月賞、天皇賞・秋、有馬記念を制したエフフォーリアの全妹。受け継いだ資質の高さを武器にラスト１冠に挑む。

◆調教診断

角馬場で岩田望が騎乗し、これが人馬の初コンタクト。少しうるさい面を見せながらだったが、いつものことで心配無用。鞍上が感触を確かめるための単走追い。舌を越していたが、リズムよく走り、集中できていた。もう少し体に厚みは欲しいが、脚さばきは軽快だ。