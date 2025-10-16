◇パCSファイナルステージ第1戦 日本ハム1ー2ソフトバンク（2025年10月15日 みずほペイペイD）

仕掛けるチャンスを探り続けた。だが、最後は延長の末にサヨナラ負け。日本ハム・新庄監督はCSでソフトバンクに4連敗を喫し「作戦ができなかった。ノーアウト、1アウトで塁が埋まらなくて、2アウトで埋まっていた」と悔やんだ。

前日の会見で難敵・モイネロ対策に「4パターンくらいつぶせる作戦はある」と豪語。だが、無死と1死で2人以上の走者を置けず、作戦を繰り出す機会がなかなかなかった。命運を分けたのは延長10回の攻防。先頭・レイエスが強烈な打球を放ち、この日3安打目となる右翼フェンス直撃の単打を放った。ベンチには代走の切り札・五十幡らが残っていたが、あえて代走を送らない決断を下した。

新庄監督は「あんな打撃をされたら、代えれんね。もう1回、（打席が）回るので」と説明。さらに試合がもつれた場合に備え、打席が回る可能性があったレイエスに期待しての判断だった。だが、結局、無得点に終わりその裏にサヨナラ負けを喫し「答えなんか分からないから」と振り返った。

シーズンではモイネロに打率・316の万波を1番起用。9月9日の対戦で2発を放った山県を2番、同日に決勝弾を放った今川を5番に据えた“対モイネロ打線”も7回5安打で無得点に終わった。アドバンテージを含めて0勝2敗。新庄監督は「いい試合で最終的に向こうが勝った。あと2つある。これこそ切り替えでしょう」と前を向く。下克上での日本シリーズ進出へ、諦めるのはまだ早い。（田中 健人）