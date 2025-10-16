◇パCSファイナルステージ第1戦 ソフトバンク2―1日本ハム（2025年10月15日 みずほペイペイD）

パ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）は15日、ファイナルステージ（S）が開幕した。優勝したソフトバンクが2位の日本ハムと対戦。試合は第1戦から延長に突入する激闘となり、1―1の10回に山川穂高内野手（33）の左前適時打でサヨナラ勝ちを収めた。ソフトバンクは本拠地でのCSで10連勝。アドバンテージ1勝を加えて2勝0敗とし、きょう16日の第2戦で勝てば2年連続の日本シリーズ進出に王手がかかる。

おいしいところを持っていった。1―1の延長10回1死満塁、山川が日本ハム・玉井の初球カットボールを強振すると、打球は大きく弾んで三塁手の頭上を越えた。劇的なサヨナラ打にチームメートから手荒な祝福を受けた。

「普通に思い切ったら、あれだけ跳ねた。サードゴロかなと思ったけど。“犠牲フライで距離足りず”にはなりたくなかった。しっかり振って勝ちは勝ち。めっちゃラッキー！」

「7番・DH」で先発出場し、2回1死での第1打席は先発・達の直球を捉えて中堅への強烈なライナー。万波の失策で二塁まで到達し、打撃の感触は悪くなかった。第2打席以降は快音が響かなかったが、延長10回は打席で開き直った。「状況判断し過ぎても集中できなくなる。満塁だとは考えずに。（レギュラー）シーズンは考え過ぎて悪かったので。打てている時はブリブリ振っているのでね」。一球に集中して結果を出した。

試合中は相手の主砲・レイエスのパワフルな打撃に刺激を受けていた。「まじでエグかった。一人のバッターとしてすげえなと」。レイエスは8回に同点ソロ、延長10回に右中間フェンス直撃の単打。きょうの第2戦以降はレイエスのような弾道も追い求めていく。

昨季のファイナルSは6安打3本塁打の打率・500、6打点と大暴れしてMVPに輝いた。CSは西武時代から昨年まで通算17試合に出場して打率・345、7本塁打、12打点と得意。近藤を左脇腹痛で欠く中、CS男がレギュラーシーズンの悔しさを晴らす活躍を見せた。

チームのCSでのサヨナラ勝ちは15年のロッテとのファイナルS第1戦以来、10年ぶり5度目。劇的な決着でチームは本拠地でのCSで10連勝だ。アドバンテージの1勝含めて2勝0敗とし、きょう16日の第2戦に勝てば日本シリーズ進出に王手がかかる。山川は「また打ちたい。また勝って、すぐ終わらせたい」と力強く言った。 （井上 満夫）

○…ソフトバンクがアドバンテージの1勝を含め、対戦成績を2勝とした。日本シリーズ進出をかけたプレーオフ、CSで2勝0敗は過去31チーム。そのうち敗退は17年の広島しかなく、突破率は97％。パに限れば100％になる。