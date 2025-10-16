◇パCSファイナルステージ第1戦 ソフトバンク２―1日本ハム（2025年10月15日 みずほペイペイD）

【辻発彦 視点】両軍、いいリリーフ投手を使い切っての延長戦。最後、勝負を分けたのは裏の攻撃ができるソフトバンクのホームアドバンテージだった。10回、日本ハムは先頭のレイエスが安打で出塁した。打席は4番の郡司。レイエスに代走を送るのか、郡司にバントさせるのか迷うところだ。もう一度レイエスに打席が回ることも考えただろうし、1点を取りにいっても取れなかったら裏の守りが厳しくなる。

ならば強攻で複数点という考えもあったのだろうが、郡司は三振。この場面、郡司は走者を進めようと右狙いの感覚で振っていた。最後は内角寄りの速球に空振り。バットが球の下を通る典型的な右打ちを意識しすぎた三振だった。打たせるなら、併殺でもいいぐらいのつもりで打たせればよかったと思う。中途半端な攻撃でチャンスを逃した。

日本ハムの攻撃をしのいだソフトバンクは先頭の栗原が出塁すると4番の中村に送りバント。裏の攻撃で1点だけ取ればいい状況で、いつも通りの手堅い野球。経験豊富な今宮がつないで山川で決めた。仮に引き分けでも同じ勝ち数なら上位となる“勝ち同然”のソフトバンクは心理的に余裕があったし、ホームでのCS延長戦の戦い方も熟知していた。日本ハムにとっては手痛い敗戦になった。（スポニチ本紙評論家）