「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）

前走大敗の反省を生かし、ソフトな調整で牝馬２冠奪取に臨む。オークス９着以来となる桜花賞馬エンブロイダリーは１５日、桜花賞時と同じく栗東滞在を選択。違ったのは最終追い切りのメニューで、前回は併せ馬だったが、今回は単走で坂路を駆け上がった。

「動きも時計も予定通りです。今回は単走で馬の精神面を優先させました。オークスの敗因は距離ですが、道中の折り合いであったり、もう少しスムーズな競馬ができていられれば、こなせたかもしれない。なので、調教でひと工夫しよう、と思いました」

森一師は単走にした意図を、そう明かした。なるべくテンションを上げないような調整過程。時計は４Ｆ５４秒６−３９秒６−１２秒３。馬なりながら、しまいは反応良く動いた。もともと気のいいタイプで、休み明けでも力を出せる態勢にある。

今回は京都芝２０００メートルが舞台。距離に関しては「ベストではないですけど守備範囲だと思います」と克服可能だと見立てているが、課題は小回りコース。「率直に、すごく跳びの大きい馬なので、広いコースの方が合っているとは思います。いかにリズム良く走れるか」。うまく折り合いをつけて直線勝負へ−。桜花賞馬の意地を見せる。

◆調教診断

栗東に輸送して１週間。２度目の滞在ということもあってか、早くから環境に慣れ、馬場に向かう姿も堂々たるもの。毛ヅヤも冴え、体調の良さが伝わる。坂路を単走で４Ｆ５４秒６−１２秒３と終始楽な手応えで力強い動きを見せた。桜花賞の時は同じ栗東滞在でも、１週前がＣＷ、当週に坂路とどちらも併せ馬だったが、今回は１週前追いが美浦Ｗで併せ馬。調教パターンは違うが、完璧な仕上がりと判断していい。