【独自】「特別な投資情報をお届けします」実在する外資系大手の会社かたる“巨額投資詐欺”　返金の求めに数百万円の“手数料”を要求

「外資系の大手資産運用会社を名乗る偽広告に騙された」と語る都内在住の夫婦。

被害に気づいた夫婦は返金を求めるも、さらに手数料を要求され返金はされていないという。

名前を使われた会社は他にも同様の被害報告が寄せられているとしてホームページに注意喚起を掲載している。

「300万円で人生変えましょう」

「投資した5000万円が返ってこない」と「イット！」に訴えるのは東京都内に住むAさん夫婦。

都内に住むAさん夫婦：

「300万円で人生変えましょう、変えましょう」で毎日勉強会がありまして、気がついた時には5000万円まで入れまして。

夫婦が被害を訴えているのは、実在する外資系の大手資産運用会社の名をかたった“巨額の投資詐欺”。

Aさんは9月、この会社の日本法人の社長名を勝手に使った偽の広告サイトにアクセス。

「特別な投資情報を得られる」などとうたったLINEグループに参加してしまったことがきっかけだったという。

都内に住むAさん夫婦：

ーーLINEグループに何人が？

現在62人。社長の顔まで本物を使って、その中に半分以上サクラが入っていると思うんですけど。毎日「何百万もうかりました」で、「Aさん300万円（の投資）じゃダメだよ」と。

LINEを使ったやり取りで、「投資額を引き上げるよう巧みに誘導された」というAさん。

“夢への勧誘”の先に不信感抱くも

都内に住むAさん夫婦：

5000万円以下は「一般会員」です。5000万（以上）に「2級会員」、1億円投資したら「プレミアム会員」。注文の株数が違うんですね、株数が違うと利益幅が違う。グループLINEで「きょうは1000万円もうかりました」とかどんどんそういう夢への勧誘がありまして。

Aさんは投資額300万円でスタートしたが、2回目に800万円、さらに3000万円、最後に900万円を追加し、最終的な総投資額は5000万円に膨らんでいったという。

先方から提示された架空の口座画面には、わずか数日間で900万円もの利益が出ていると表示されていたが、先週、Aさんが不信感を抱くきっかけが…。

都内に住むAさん夫婦：

今度はいきなり1億円。1億（追加）で新規公開株のIPOを買えますよと。ここで私はちょっとおかしいなって気がつきまして…。

Aさんに追加投資を勧めていたのは、社長秘書を名乗る“タナカ”という女性。

あまりの高額の投資依頼を不審に思い、日本法人本社に確認を取ると…。

都内に住むAさん夫婦：

「タナカなる社員はいない」っていう返答を得た。

「秘密プロジェクトだから」と主張するタナカ

“タナカなる人物はいない”との回答を受けたAさん。

しかし、タナカは「秘密プロジェクトだから会社に電話しても『そういう人間はいない』と答える。私は在宅で仕事をしている」と主張し、社員証と免許証の画像を送ってきたという。

ところが社員証をよく見ると、ローマ字表記が「TANAKA」ではなく「TANKA」となっていて、「もう明らかにこれは詐欺である」と気がついたAさん夫婦。

現在、返金を求めているが、タナカは“返金手数料”などとしてさらに数百万円を振り込めと要求し、返金に応じていないという。

これまでのAさんとタナカとのやり取りはLINEのみ。

15日、電話してみたものの、タナカにつながることはなかった。

都内に住むAさん夫婦：

きのうも一睡もしてないですよ。ほとんど眠れない、悔しくて。

名前を悪用された大手外資系資産運用会社は「イット！」の取材に対し、Aさんの投資詐欺への関与を否定。

他にも同様の被害報告が寄せられているとして、ホームページに注意喚起を掲載している。

専門家は、一度に大きな金額が動く投資詐欺は増加傾向にあると指摘する。

橋下綜合法律事務所・溝上宏司弁護士：

海外の歴史ある著名な投資会社というのは非常に名前を使われやすい。

担当の方の素性があまりはっきりしない状態で取引を行うことは、つつしんでいただいた方がよろしいと思う。

（「イット！」10月15日放送より）