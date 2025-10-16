元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！

全体の運気

10月後半は「アクティブさ」が開運のカギ。丙戌というパワフルな気が巡るため、心に秘めていた想いや考えを外に出すことで、チャンスを掴みやすくなります。思いきってイベントや習いごとに参加してみるのもおすすめ。丙の気は“情報”を司るため、SNSでの発信や人との交流を楽しむと新しい扉が開かれそう。この時期は、品のある立ち居振る舞いが運を左右するので、丁寧な言葉遣いや姿勢を心がけるとよいでしょう。

美容運

10月後半の美容テーマは「凜とした美しさ」。トレンドを追うよりも、自分らしいナチュラルな魅力を大切にしてください。丁寧でヘルシーな生活を心がけ、「内側から」整えるのがポイント。美容に効くプロテインやサプリを飲むのもおすすめ。更に私のオリジナルメソッド「美人占花」からもヒントをプラス。丙の気が巡るこの時期は、ポジティブなエネルギーを受け取りやすいので、寝る直前には、良いことを考えて眠ってみて。心から美しさが輝くので、良い気分で1日をスタートさせることができますよ。

金運・仕事運

この時期は、たくさん話すことで仕事運が上昇します。「注目と発信」の星が巡っているので、プレゼンや打ち合わせなど“人前で話す機会”は積極的に引き受けてみて。堂々と自分の考えを伝えることで、評価を受けやすくなります。ただし、これまでの積み重ねがそのまま表に出やすい時期なので、手を抜いたり準備不足には注意を。誠実さを心がけて挑めば、高い信頼を得ることができるでしょう。金運を上げたい方は、外から見て玄関の左側に八角鏡を置いてみて！

家族・人間関係

10月後半は、大切な人と絆が深まるタイミングです。あなたらしさや自然体の姿が求められる時期なので、「取り繕う」より「心の内」を見せることで恋愛運が上昇します。人間関係でも、強がりや遠慮を手放して甘える勇気を持って過ごすと物事が順調に動き出しますよ。この時期に自分の弱さや不完全さを曝け出すことが出来ると周囲からの理解が一気に深まり、これまで抱えていた問題もスルッと解決の道へと向かっていくでしょう。

蝦名先生の一言

この間、ライブ配信をしていたらアンチコメントがきていた（らしい）のですが、そもそもアンチだと気づかず「この人、私の話の本質を理解してくれてる！」とテンションが上がり、まさかの熱弁。結果的に、めちゃくちゃ盛り上がる配信に。見えないところでも“気”は飛んでいるからこそ、自分が良い気を出すことが大切だと改めて感じました。

お知らせ

