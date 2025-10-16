リーグ優勝決定シリーズ第2戦で完投勝利

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回1失点でメジャー初完投をマークし、チームを5-1の勝利に導いた。ポストシーズン（PS）の大舞台で111球の熱投。その後、球団は機内での山本の姿を公開し、ファンから様々な反応が相次いだ。

9回3安打1失点と快投した山本。勝利から約2時間後に、ドジャース公式Xでは機内で撮られた山本の写真が投稿された。

隣の席に座っていたのは、初戦で8回無失点と快投したブレイク・スネル投手。ドジャースのジャージーに着替え、リラックスムードの2人が体を寄せ合った。スネルは笑顔でピースサイン。山本も顔を近づけて微笑んだ。

左右のエースが仲良く撮った2ショット。日本ファンから多数の反響が集まった。

「ほんとこの2人すき」

「新婚旅行ね」

「スネル由伸のこと好きすぎるだろ（笑）」

「イチャイチャすなw」

「完全にカップルやな」

「カップルかいな」

スネルと山本の好投もあり、敵地でブルワーズに連勝したドジャース。16日（同17日）に舞台をロサンゼルスに移して第3戦が行われる。



（THE ANSWER編集部）