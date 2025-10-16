◆バスケットボールりそなＢ１リーグ▽第３節 京都５７（１２―１８、２１―２２、１５―２０、９―２２）８２広島（１５日・京都市体育館）

京都はホームで広島に敗れ、２季ぶりの４連敗で西地区最下位に転落した。第１クオーター（Ｑ）途中で再逆転され、第２Ｑ以降は一度もリードを奪えず。主将でセンターのチャールズ・ジャクソン（３２）が１７得点、チーム最年長３７歳のＳＧ／ＳＦ古川孝敏が１１得点と奮闘も、計５７得点にとどまった。今季就任した伊佐勉ヘッドコーチ（ＨＣ、５５）は「ディフェンスをいくら頑張っても、点が取れなかった。まず連敗を止めないと」と厳しい表情だ。

試合前日に衝撃が走った。クラブは１４日、昨季チームで唯一リーグ全６０試合に出場し、１試合平均最多１７・５得点だったＳＦ／ＰＦのアンジェロ・カロイアロ（３６）が、インジュアリーリスト入りしたと発表。１１月１２日まで再登録できない。今季加入したＰＧ／ＳＧ渡辺竜之佑（３１）もコンディション不良で大事をとり欠場。１０人で戦ったチームは第４Ｑ、みるみる点差を広げられた。

「チームは幸い同じ方向を向いている」と伊佐ＨＣ。ＰＧ小川麻斗（２４）は「今は１点でも勝てればいい。負けている時こそ、ベクトルを自分たちに向けてやっていく」と前を向いた。京都が今季序盤、早くも正念場を迎えた。（田村 龍一）