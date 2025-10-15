キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

私は現在富山県と石川県を拠点に、17カ月連続で車中泊生活を続けています。

そんな生活の中で、地元・富山の紅葉はとくに楽しみにしている季節のひとつ。

標高の高い場所では、9月の終わり頃から紅葉を見ることができます。

富山県内には紅葉スポットが数多くありますが、なかでも私の活動エリア内でおすすめしたいのが、「世界遺産 白川郷・五箇山」です。

紅葉はもちろんのこと、秋の白川郷・五箇山では地域の秋祭りも魅力的。

有名なのは、五箇山で開催される伝統行事「麦屋まつり」。

この他にもお祭りが開催されており、それぞれの特徴や見どころ、最寄りの道の駅など、車中泊スポットも合わせて紹介します。

白川郷

紅葉と実りの共演！秋の白川郷の見どころ

白川郷は標高が高いため、紅葉のシーズンでも稲刈り前の田園風景が残っていることがあります。

空の青さと、山々の紅葉、黄金色の田んぼ。

どこか懐かしく、心が和むような秋の景色が楽しめます。

合掌造り集落を見下ろす展望台へ

白川郷には、かつての山城跡に整備された展望台があります。

やや急な坂道を登る必要がありますが、登り切ったあとの達成感と絶景は格別です。

展望台からは、紅葉に染まる山々、黄金色の田んぼ、茶色の合掌造りの家屋が織りなす風景を一望できます。

今回、私が訪れたのは8月下旬で、まだ稲穂は青く、収穫はおそらく9月下旬頃だと思います。

その頃には気温も落ち着き、日中の散策がとても心地よい時期でしょう。

散策の合間に立ち寄りたいおすすめのお店

白川郷の集落内には、魅力的な飲食店やカフェが点在しています。

なかでも私の一押しは、「ぷりんの家」。

地元の名物として人気の「水ぷりん」が看板メニューです。

自然を満喫しながらのんびりと味わう地元のスイーツは、旅の楽しみのひとつですね。

白川郷

住所：岐阜県大野郡白川村荻町

詳細はこちら▷白川郷観光協会

白川郷の秋のお祭り「どぶろく祭り」

秋の白川郷を訪れるなら、ぜひチェックしておきたいのが、「どぶろく祭り」です。

どぶろく祭りは、1300年以上の歴史をもつ白川郷の伝統行事です。

山の神様への感謝と祈願して、獅子舞や舞踊、民謡と神事が行われます。

白川村役場

祭礼でのお神酒として「どぶろく」を奉納することから、「どぶろく祭り」と呼ばれています。

境内ではどぶろくがふるまわれます。

運転される方は、どぶろくの香りやお祭りの雰囲気だけ味わいましょう。

・開催地・期間

どぶろく祭りは、3カ所の神社で日をずらして開催されます。

・白川八幡神社（岐阜県大野郡白川村荻町559）：開催日10月14日～15日

・鳩谷八幡神社（岐阜県大野郡白川村鳩谷57）： 開催日10月16日～17日

・飯島八幡神社（岐阜県大野郡白川村飯島687）： 開催日10月18日～19日

白川郷の最寄りの道の駅「道の駅 白川郷」

この道の駅には、物産店やレストランのほかに、合掌造りの構造が学べる資料館が併設されています。

資料館では、合掌造りの仕組みが分かりやすく展示されており、見学することで、白川郷の建築文化への理解がより一層深まります。

・実際に訪れてみた印象・感想

国道156号線および東海北陸自動車道「白川郷IC」からのアクセスが良好で、立ち寄りやすい立地です。

駐車場は、あまり広くない印象でした。

日中の観光客で賑わいますが、夜間は比較的静か。

なお、周辺には飲食店や食料品を扱う店があまり多くありません。

コンビニは「デイリーヤマザキ」が萩町エリアにある程度です。

事前に食料を準備しておくと安心でしょう。

道の駅 白川郷

住所：岐阜県大野郡白川村飯島411

TEL：05769-6-1310

営業時間：

・お土産店8:30～16:45

・食事処9:30～16:00

定休日： 12月29日～1月3日

駐車場の台数：普通車46台（第２駐車場115台）、大型車4台、身障者3台

詳細はこちら▷道の駅 白川郷

五箇山

紅葉シーズンの見どころ

五箇山は、庄川沿いの深い谷に沿って合掌造りの集落が点在しており、紅葉のシーズンにはまさに絶景が広がります。

とくに、山肌を染める紅葉と合掌造りのコントラストは、ポスターなどにもよく使われる印象的な風景です。

また、ダム湖に映り込む紅葉と空の青さの対比も素晴らしい景色です。

白川郷との違いと魅力

五箇山は、白川郷と比べると観光地化が控えめで、静かで落ち着いた雰囲気が魅力です。

お土産屋さんや飲食店の数は少ないものの、そのぶん「暮らしの気配」が感じられる場所という印象を受けました。

五箇山

住所：富山県南砺市相倉、富山県南砺市菅沼

TEL：0763-66-2468

詳細はこちら▷五箇山

五箇山の秋のお祭り「五箇山麦屋まつり」

世界遺産五箇山観光情報サイト

「五箇山麦屋まつり」は、五箇山の代表的な伝統行事であり、五箇山を語る上では外せない秋の風物詩です。

源平合戦の後、倶梨伽羅峠の戦いで敗れた平家の落人たちがこの地に逃れ、都での栄華を懐かしみながら詠んだのが「麦屋節」だといわれています。

この麦屋節に合わせて踊られるのが「麦屋踊り」。

農具を手に持って舞う独特の踊りですが、これは落人が刀から鎌や鋤に持ち替え、慣れない山の暮らしをしたという意味だそうです。

夜になると地主神社の境内に特設舞台が設置され、地元の踊り手による舞台披露のほか、観客も参加できる輪踊りが開催され、会場全体が一体感に包まれます。

開催地・住所：富山県南砺市下梨 地主神社境内

開催日：毎年9月23日

開催時間：10時～21時頃

TEL：0763-66-2468

詳細はこちら▷世界遺産五箇山観光情報サイト

五箇山の秋のお祭り「五箇山こきりこまつり」

世界遺産五箇山観光情報サイト

「五箇山こきりこまつり」は、日本最古の民謡ともいわれる「こきりこ節」を中心に構成された、五箇山を代表する伝統芸能のお祭りです。

その起源は、大化の改新の頃にまでさかのぼり、もともとは田楽として始まったとされています。

特徴的なのは、楽器。

竹で作られた打楽器「こきりこ」や、108枚の薄い木の板を組み合わせた「ささら」を使って謳いおどります。

祭り当日は、奉納の踊りや数々の民謡、獅子舞、そして観客も参加できる「総踊り」で盛り上がります。

開催地・住所：富山県南砺市上梨 白山宮境内

開催日：毎年9月25日・26日

TEL：0763-66-2468

詳細はこちら▷世界遺産五箇山観光情報サイト

五箇山の最寄りの道の駅「道の駅 上平ささら館」

「道の駅 上平ささら館」は、山間部に位置する静かな道の駅です。

ここには、飲食店が2店舗あり、なかでも目を引くのが「イワナ寿司」。

臭みがなく、ほんのり甘い味わいが特徴です。

実際に食べてみましたが、とても美味しくおすすめできます。

「そば処 くるみ」では、熊肉を使った珍しいメニューも提供されており、郷土色のある料理が楽しめます。

24時間利用可能のトイレがあります。

・実際に訪れてみた印象・感想

車中泊での利用者は少なめで、とても静かで落ち着いた雰囲気です。

山間部に位置するため、少し寂しさも感じる場所ではありますが、他人の視線を気にせず静かに過ごしたい方には最適。

また、近くには「くろば温泉」があり、日帰り入浴も可能です。

道の駅 上平ささら館

住所：富山県南砺市西赤尾町72-1

TEL：0763-67-3141

営業時間：9:00～16:00、レストラン11:00～20:00

駐車場の台数：普通車62台、大型車10台

詳細はこちら▷道の駅 上平ささら館

まとめ

白川郷では、紅葉と稲穂が織りなす懐かしい風景が広がり、展望台からの眺めは圧巻。

五箇山では、観光地化されすぎていない静けさと暮らしの気配が、旅人の心を癒してくれます。

どちらの地域でも、秋には歴史ある祭りが開催され、文化と季節の美しさを同時に味わえるのが魅力です。

秋の自然と伝統をゆったり楽しむには、まさにぴったりのエリアです。

※いずれも、「車中泊禁止」などの制限はされていませんが、人気のあるエリアのため、混雑時は避け、駐車場のルールはしっかりと守り、マナー良く過ごしましょう。