サッカーＪ１リーグは１７日に再開する。第３３節までが終わり、残り５試合。勝ち点６５の首位・鹿島を同６０の関西２クラブなどが追走する。２位・京都は悲願の初優勝を見据え、４位・神戸は２００７〜０９年鹿島以来２クラブ目となる３連覇を狙う。京都と神戸の好調の要因と、逆転Ｖへのカギを探る。（森口 登生）

２連覇中の神戸が今季も優勝争いに絡んできた。Ｊ１開幕直後はＡＣＬＥなどとの過密日程も影響したか、リーグ４試合連続で未勝利。５月以降も昨季リーグＭＶＰの元日本代表ＭＦ武藤嘉紀（３３）が腰の手術で約３か月離脱し、同ＦＷ大迫勇也（３５）もけがで６、７月は出場なし。チームにとって苦しい時期が続いたが、選手層でカバーした。

キャリアハイに並ぶ１１得点を挙げているＭＦ宮代大聖（２５）や、チームトップ８アシストのＭＦ佐々木大樹（２６）が躍動。９得点のＭＦエリキ（３１）や、ロングスローと精度高いキックで好機を呼ぶＤＦ永戸勝也（３０）ら補強も的中した。

３連覇達成へ、大舞台の経験豊富な両ストライカーの得点量産が待たれる。今季Ｊ１でここまで大迫は６得点、武藤は１得点。８月３０日の横浜Ｍ戦（ノエスタ）で今季初ゴールが飛び出した武藤は「チームを助けなければいけない立場」とリーグ佳境での本領発揮を見据えている。

吉田孝行監督（４８）は「やるべきことを徹底すれば勝てる。みんな成功体験から（その感覚を）持っていると思う」と自信。宮代も「初心に返るじゃないですけど、どうやって自分たちが勝ってきたか（思い出す）。相手より走る、戦う。セカンドボールの回収。前にアグレッシブにいく」と強調した。大一番の鹿島戦（１７日・ノエスタ）は目前。首位打倒で勝ち点差を２と縮めれば、逆転Ｖへのドラマが始まる。