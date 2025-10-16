サッカーＪ１リーグは１７日に再開する。第３３節までが終わり、残り５試合。勝ち点６５の首位・鹿島を同６０の関西２クラブなどが追走する。２位・京都は悲願の初優勝を見据え、４位・神戸は２００７〜０９年鹿島以来２クラブ目となる３連覇を狙う。京都と神戸の好調の要因と、逆転Ｖへのカギを探る。（森口 登生）

京都は１０戦連続負けなしのクラブ新記録樹立など、今季は安定した強さがある。クラブ最長５季目の者貴裁（チョウ・キジェ）監督（５６）は「こんなに仲のいいチームは見たことない」と驚く。親しさ以上に、本気でぶつかることのできるプロの空気感。ＭＦ福岡慎平（２５）は主将就任時「一人一人がチームを勝たせるつもりでやって欲しい」と訴え、年齢関係なく意見が飛び交う関係性がある。指揮官も「信頼関係がないと言いたいことが言えない。戦術以上に大事」と話す結束力こそが、チームの基盤を支えている。

逆転Ｖへ、負傷していた主力の復帰が不可欠だ。リーグ２位の１６得点を挙げているＦＷラファエルエリアス（２６）は既にランニングを再開。昨季も１１得点の点取り屋はＣ大阪戦（９月２８日・ヨドコウ）で右膝を負傷し、川崎戦（４日・サンガＳ）を欠場した。急ピッチでリハビリを進め、者監督は「しかるべき時には絶対に戦力になってくれる」と期待。首位・鹿島戦（２５日・サンガＳ）で、左ふともも裏を痛めていた福岡らとともに戦列復帰か。１３試合で５得点２アシストのＭＦマルコトゥーリオ（２７）は全体練習に合流済みだ。

神戸との最終節など残り５戦。今季Ｊ１で交代枠５人を使い切らなかったのは１試合のみの者監督は「これだけメンバーを変えるのかという試合があってもいい」と明かす。監督就任１季目はＪ２にいた者サンガが、総力戦で万感の初Ｖを呼び込む。