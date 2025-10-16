２３日のプロ野球・ドラフト会議で、四国アイランドリーグ（ＩＬ）ｐｌｕｓ・徳島が１３年連続の指名（育成を含む）を目指す。今年は、最速１５５キロ右腕の斎藤佳紳（２２）、同１５３キロ右腕の高橋快秀（１９）、俊足の山本倫彰（ともあき）外野手（２３）らが候補に挙がっている。同リーグ・高知出身の阪神・石井大智投手（２８）が今季、大ブレーク。四国ＩＬリーグの“原石”を球団ごとに紹介する。

高橋は三度目の正直でＮＰＢ入りを目指す。「不安もあるけど、楽しみの方が大きい」。香川・多度津３年時から２年連続で指名漏れしたが、今季は２０登板で７勝２敗、防御率はリーグ２位の２・８６。前年未勝利から飛躍した。

高校入学当初は「野球を少しやって、いい会社に就職できれば」と、ＮＰＢは想像すらしなかった。しかし、３年春に１４６キロを計測。スカウトの目に留まった。「自分もプロ野球選手になれるのかな」。自身の才能を自覚し始め、「一日でも早くＮＰＢに入りたい」と、徳島でのプレーを選んだ。

２０１３年から毎年、ＮＰＢ選手を輩出している理由を肌で感じた。「追いつきたいという思いでサボれない。人の倍、やらないと」。入団時は苦手だったウェートトレーニングに毎日打ち込み、タンパク質が豊富な食事を自炊した。６８キロだった体重は８２キロに増え、最速も１５３キロまで上がった。「腕の振り方が似ている」という巨人・戸郷の映像は繰り返し見て参考にしている。「チームの誰よりも上位で呼ばれること」と目標を掲げた。（藤田 芽生）

◆高橋 快秀（たかはし・かいしゅう）２００５年１２月２１日、香川・丸亀市生まれ。１９歳。丸亀市立垂水小２年から軟式の綾歌少年野球クラブでプレー。丸亀南中では軟式野球部に所属。多度津では甲子園出場なし。２４年に徳島入団。変化球はカーブ、スライダー、カットボール、フォーク。１７８センチ、８２キロ。右投右打。

〇…入団１年目の山本は、５０メートル走５秒７の足と勝負強い打撃が評価されている。今季はリーグ５位の２７盗塁で「初めて指名されるかもしれない。楽しみしかない」と胸を躍らせた。静岡・飛龍を経て、城西国際大（千葉県大学連盟）で野球に終止符を打つ予定だったが、同校の佐藤監督らから「プロ（ＮＰＢ）を狙えるレベル」と続行を勧められた。独立リーグは出場数で給料が変動するため、オフは仕事を探す選手も多い。家族の援助で野球に集中できている山本は「指名されることが一番の親孝行。報われるように」と願った。