自民党の高市早苗総裁（６４）は１５日、野党の立憲民主党・国民民主党・日本維新の会の３党の各党首とハシゴ会談。国民・維新の２党に対して自民との連立と２１日に予定されている首相指名選挙の協力を要請した。日本維新の会の吉村洋文代表（５０）は、高市氏との会談後に会見に応じ、自民との連立を視野に入れた政策協議を両党間で行うことを明言。維新が首相指名選挙で高市氏に投票すれば、高市首相誕生は確実となる。

吉村氏は藤田文武共同代表（４４）とともに会談に臨み「新総裁から連立を含めた打診、首班指名協力への打診がありました」としたうえで「あす（自民と維新で）政策協議を開始します」と１６日に自民との連立を見据えた話し合いを行うことを明かした。２１日の指名選挙で「高市早苗」と書く考えがあるのかという質問に「その考えで結構です」と断言。「政策協議がまとまらなければ、そうならないと思いますが…。決断のリミットは月曜（２０日）」と具体的な道筋も示した。また「野党間での協議も並行して進めていく」と、立民・国民との３党連立も一応考慮すると示した。

一方、国民民主党の玉木雄一郎代表（５６）は、当面の連立政権参加を否定。昨年１２月に自公との間で交わした年収の壁引き上げ・ガソリン暫定税率廃止などに関する３党合意について「ちゃんとやってくれれば信頼関係が生まれて、信頼の度合いに応じて連携のあり方も広く深くなる」とし「いきなり連立ということより、まずは信頼関係を醸成できればいろいろな協力も見えてくる」と説明。連立入りも含めた自民との協調は、今後の国民の要求への応じ具合によって考慮するとした。

この日は立憲民主党の野田佳彦代表（６８）、玉木氏、藤田氏による３党党首の会談も行われたが、野党３党連立の枠組みや基本政策などで折り合うことはなかった。玉木氏は「立民とは依然隔たりがある」と難色。野党３党が連立しても、衆院なら過半数を超えるが参議院では過半数に届かないと指摘し「少数与党となれば政権構想としては弱い」と消極的姿勢を示した。

政府は衆参両院の議院運営委員会理事会で、臨時国会の召集を２１日とする日程を伝達。同日中に首相指名選挙を実施するかどうかは引き続き協議する。