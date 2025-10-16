２３日のプロ野球・ドラフト会議で、四国アイランドリーグ（ＩＬ）ｐｌｕｓ・徳島が１３年連続の指名（育成を含む）を目指す。今年は、最速１５５キロ右腕の斎藤佳紳（２２）、同１５３キロ右腕の高橋快秀（１９）、俊足の山本倫彰（ともあき）外野手（２３）らが候補に挙がっている。同リーグ・高知出身の阪神・石井大智投手（２８）が今季、大ブレーク。四国ＩＬリーグの“原石”を球団ごとに紹介する。

ダイナミックなフォームから力強い球を投げる。がっちりとした体格で最速１５５キロを誇る一方、４種の変化球も自在に操る。自称「技巧派」の斎藤は、「ダメだったら独立はやめる。野球を続けるかも分からない」と、ＮＰＢ入りへのラストチャンスと位置付けた。

強豪・天理大（阪神大学野球連盟）で１年春からベンチ入りした。しかし、２年終了時に部が定める単位数を取得できず、１年間の活動禁止となった。「４年時のアピールだけでプロに行くのは無理ではないか…」。中退に猛反対した藤原忠理監督（６０、現天理高監督）ら首脳陣をそれぞれ１〜２時間かけて説得。最後は徳島入りへ背中を押してもらったという。

飛び込んだ新天地では、バスでの長距離移動が多く、深夜０時に出発して、一晩かけて移動することもあった。シーズンオフは給料も出ない。「１２年連続指名と話題になるけど、行けた人たちが全てじゃない。『あれだけやったのに行けなかった』という人も見てきた」。心身ともに過酷な環境で、昨春は台湾の社会人チームに期限付きで移籍するなど、果敢に挑戦を続けた。

それでも期限としていた２年目を終えて、ＮＰＢ入りは果たせなかった。「家族の大黒柱にならなければ…」と、断念する意向を妻・実佑さん（２３）に伝えた。返事は、まさかの「やめるなら、別居婚か離婚」―。「それは嫌。お言葉に甘えて、もう１年やりきろう」と踏みとどまった。背水の陣で臨んだ今季、９月に自己最速１５５キロを計測し、最優秀防御率（１・８８）と最多勝利（１０）を獲得。１歳の娘がいる右腕は「野球人生で一番、結果は出せた」と胸を張る。

元阪神の糸井嘉男氏とは京都・与謝野町にある互いの実家が徒歩５分程度。家族同士で親交があった。小学６年時に同じ岩滝少年野球クラブＯＢの本人と対戦して２三振を奪った。“糸井を斬った男”と大阪・近大泉州時代に取材を受けた。「大勢の記者に囲まれて、てんやわんやでした（笑）。あの時より、人としても野球選手としても一回り、二回り大きくなれた」。山も谷も乗り越えた。どっしり構え、指名の瞬間を待つ。（瀬川 楓花）

◆斎藤 佳紳（さいとう・けいしん）２００３年３月１６日、京都・与謝野町生まれ。２２歳。岩滝小２年から軟式の岩滝少年野球クラブでプレー。橋立中では京都丹後リトルシニアに所属。近大泉州では甲子園出場なし。天理大を中退して２３年に徳島入団。今季は３３登板で１０勝２敗、１セーブ、防御率１・８８。変化球はスライダー、カーブ、スプリット、フォーク。１８１センチ、８９キロ。右投左打。