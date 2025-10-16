◆秋華賞追い切り（１５日・栗東トレセン）

第３０回秋華賞・Ｇ１（１９日、京都）の追い切りが１５日、東西トレセンで行われた。１週前に栗東入りした桜花賞馬エンブロイダリーは、鋭い加速を披露２冠目奪取へ万全の態勢を整えた。

四肢を大きく伸ばしダイナミックに駆けた。桜花賞馬のエンブロイダリーが、前夜の雨で重くなった栗東・坂路の馬場をものともせず、５４秒６―１２秒３でグイグイと加速した。「動きも時計も予定通り。ラストまで馬なりでいい感じだったと思います」と森一調教師は満足そうにうなずいた。

毛づやがピカピカに輝く好馬体が、順調な調整過程を物語る。オークス９着後の“夏休み”を経て、ボリュームアップ。「トモ（後肢）や肩回り。付くべきところに筋肉が付いた。ひと回り大きくなって４９０キロ台半ば（前走時４８２キロ）」とトレーナーは成長を実感する。オークスからの直行組が過去７年で６勝。ぶっつけのローテーションにも不安は全くない。

桜花賞は２週前に栗東入りしたが、今回は１週前。「前回は初めてだったので長めに期間を取りたかったのですが、今回は１週前をルメール騎手で美浦でやりたかった」と栗東滞在を短くした経緯を説明。「一度来ているので、環境への対応も早かった。いい調整ができている」。桜花賞の経験も踏襲し、レースに向け着実に状態を上げている。

前回の敗因を「ひと言で言えば距離です」と分析。父アドマイヤマーズは国内外のマイルＧ１を３勝。母ロッテンマイヤーは忘れな草賞（２０００メートル）で勝利しているが、３歳秋以降はマイル以下を主戦場にした。血統面から、今回も２０００メートルの距離克服がカギになるが反面、２ハロンの距離短縮はプラスに働くはずだ。

「ベストではありませんが、守備範囲だと思います。能力的にはこの世代でトップクラスのものがある。いい状態で出せれば結果はついてくると思います」と期待を込めたトレーナー。万全の仕上げを施し、秋華賞歴代最多タイの３勝をマークするルメールの手綱に託す。（戸田 和彦）