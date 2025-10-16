◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第1戦 阪神2-0DeNA(15日、甲子園球場)

CSファイナルステージの第1戦で勝利した阪神の森下翔太選手が喜びの声をあげました。

阪神は無得点の6回、先頭の近本光司選手が内野安打で出塁すると、盗塁で3塁に進み、森下選手のタイムリーで先制点を挙げました。

森下選手は先制のシーンについて「近本さんが三盗を決めてくれたので、気持ちとしてもひとつ重心が下りましたし、絶対打ってやろうと思っていたので、その気持ちを強く持ちながら打席に立つことができました」と振り返りました。

勝利に貢献した打撃については「CSは自分の打撃成績は0になってるので、打点というところにこだわりながらやっていきたい。短期決戦は自分の中でもやりやすいものがあるので、チームの勢いにうまく乗っかりながらできたと思います」と語りました。

これでアドバンテージ含め日本シリーズ進出まであと2勝としましたが「ピッチャーがゼロを続けながらワンチャンスをものにしていくのがタイガースの勝ちのスタイルなので、もっとピッチャーを楽にできるような打撃をしたいですし、勝つことが一番なので勝ちに徹していきたい」と今後の活躍を誓いました。