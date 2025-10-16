Mrs. GREEN APPLE「天国」リリックビデオのサムネイル

　3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEは15日、6ヶ月連続新曲リリースの2曲目にあたる、「天国」のオフィシャル・リリックビデオをYouTube公式チャンネルで公開した。

【動画】虚無な佇まいで大森元貴が歌う…Mrs. GREEN APPLE「天国」リリックビデオ

　公開された映像は、同曲のミュージックビデオの収録において、一曲分フル＝5分30秒近くを“ワンカット長回し”で撮影したもの。感情のほとばしる歌にも関わらず、虚無な佇まいで大森元貴（Vo/Gt）が訥々（とつとつ）と歌い紡いでいくその映像は、同曲の異質さが際立つものとなっている。

　なお、同曲が主題歌となっている映画『#真相をお話しします』のBlu-ray & DVDは、15日にリリースとなっている。