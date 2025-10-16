ベイビー★スターライト（田辺桃子＆横田真悠＆林芽亜里）、隠蔽殺人が露呈の危機 『推しの殺人』第3話あらすじ
俳優・田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演を務める読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜 後11：59）の第3話が、きょう16日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【ライブ写真】キラキラ！ベイビー★スターライト（田辺桃子＆横田真悠＆林芽亜里）
今作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、遠藤かたる氏の『推しの殺人』が原作。ドラマ版では、オリジナル要素も加えて全13話のスケールで送る。
大阪で活動する3人組地下アイドルグループ「ベイビー★スターライト」のルイ（田辺）、テルマ（横田）、イズミ（林）は、トラブルから事務所社長の羽浦（田村健太郎）を殺害。3人は自分たちの罪を隠蔽してステージに立ち続けることを誓い、死体を山に埋めた。
罪を共有した3人はイズミのマンションで一緒に暮らすことにし、隠蔽工作を進めていく。死体を運ぶ前、元メンバーのミチル（なえなの）に見つかってしまうという想定外はあったが、借金まみれのミチルに30万円を渡すことと引き換えに死体の運搬を手伝わせ、彼女も共犯になった。
マネージャーの土井（トラウデン直美）は、警察に行方不明者届を提出。調査会社にも依頼して羽浦の足取りを調べることに。調査会社代表の下谷（テイ龍進）の調べを受けるルイ、テルマ、イズミ。「誰か1人でもぼろを出したら私たちは終わり」というルイの心配は的中し、下谷はイズミと羽浦の関係を疑う様子を見せる。さらに、下谷はマーケティング会社社長の河都（城田優）や、ミチルとも接触し、調査を進めていく。
そんな中、ルイは幼なじみの望月（曽田陵介）と再会。望月が捜査一課の刑事となっていることに動揺する。望月はある連続殺人事件の捜査で大阪に来ていたが、望月も羽浦が失踪していることを知ってしまう。
第2話のラストで、死体を埋めた山の様子を見に行ったルイは、死体を埋めた場所が掘り起こされ、さらに花が並べられているのを見て言葉を失う。さらに、テルマとイズミはミチルに脅され、ミチルの代わりにデートクラブで働く契約書にサインをしてしまう。
第3話では、調査会社の下谷がベイビー★スターライトのライブの控室、3人の住むマンションにまで押しかけてくる。羽浦の部屋からなくなっているものがある、と鋭い指摘をする下谷に3人はどう立ち向かっていくのか。さらに、テルマの知られざる壮絶な過去が明らかに。それをきっかけにテルマは思い詰めていき、共犯者として“一蓮托生”になったはずの3人の関係に亀裂が生じる。
そして、ルイと河都の関係にも変化が訪れる。過去に何やら関係があったことが仄めかされている2人。第3話の放送に先駆けて、番組公式SNSにて本編のシーンが先出し公開された。河都と並んで座り、「河都さんといると、なんか気が楽。完璧ないい人じゃないから」と話すルイ。場面写真では、河都がルイの頭をなで、2人が接近しているかのような様子が収まられている。
一方、同時に公開された別のシーンでは、河都の妻・麗子（加藤ローサ）と、河都の親友である弁護士・矢崎（増田貴久）の2人が仲むつまじげな様子。麗子がハンカチを渡した瞬間に2人の手が触れ合い、何やらただならぬ雰囲気に。彼らの関係性の変化が、アイドル3人の物語とどのように絡んでくるのか。
殺人の隠蔽をきっかけに次々と襲ってくる苦難、日本中を騒がせている「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていく
