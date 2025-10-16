

ロードサイドでひときわ高い集客力を発揮するピソラ。串カツ田中が買収したものの、懸念点も多い（筆者撮影）

串カツ田中ホールディングスが買収した「ピソラ」。近畿、東海地方のロードサイド中心に62店舗を展開するファミリーレストランだ。

しかし、その店づくりは従来のファミレスとは一線を画している。「バリのリゾート」をイメージした非日常の空間で、単価3000〜4000円でパスタやピザのイタリアンとドリンクバーを2時間ゆったりと楽しむ店だ。店の詳細な様子は前編を参照してほしい。

「ピソラ」M&Aの懸念点を考える

時代の流れによりファミレスは新しい施策や業態転換を進める中、ピソラは「近所で楽しめるプチ贅沢」という新しいファミレスの形を提案。それがお客のニーズにしっかりハマり、ヒットしている。そうした点に串カツ田中は可能性を見出し今回のM&Aに至ったのだろう。

ただしこの買収には懸念点もある。財務上の不安と、競合の存在だ。一つずつ解説していきたい。

串カツ田中は今回のM&Aに際し、「脱・串カツ田中」を宣言した。

長らく串カツ田中をメインに展開してきた同社だが、いつまでも“串カツ一本足打法”を続けるには限界がある。世の中的なトレンドとしてアルコール需要の減少もあるし、コロナ禍のような居酒屋危機がもう起こらないとも限らない。

「串カツ田中」、なぜ「ピソラ」を買収？

また近年、串カツ田中は新しい業態を推進しているものの、どうにもうまくいっていない印象だ。沖縄を中心に飲食店を展開する、みたのクリエイトから2020年に展開権を獲得した「鳥玉」はあまり振るわず、結局みたのクリエイトが買い戻すことになってしまった。

最近では「焼肉くるとん」や「京都天ぷら 天のめし」「厚切りとんかつ 厚とん」といった新業態も打ち出しているが、まだまだ1〜2店舗をゆっくり育てている段階で、大きく展開するには時間がかかりそう。

そこで、すでに約60店舗を擁するピソラを買収したというわけだ。その狙いの一つに同社は「事業ポートフォリオの多様化」を挙げている。夜にお酒を楽しむ居酒屋と、食事とドリンクバーを楽しむファミレス。異なるニーズの業態を同時に持つことで、会社全体のバランスを保ち、市場拡大の機会を増やしたいとのことだ。



今年の3月にオープンした新業態「厚切りとんかつ 厚とん」は、単価3000円のとんかつ定食の店（筆者撮影）

串カツ田中では、ピソラを今後10年で300店舗体制にしたいという。グループ全体で1000店舗体制を目指していく意向だ。



串カツ田中ホールディングスが運営するブランド一覧（串カツ田中ホールディングスHPより）

こうした串カツ田中が描く青写真は理解できる。しかし、実情は厳しい。今回、串カツ田中がピソラ買収に要した額はおおよそ95億円。直近2025年5月期のピソラの営業利益がおよそ2.4億円であることを考えると、かなり高額な買い物だ。

また、このピソラ買収の原資は増資と借り入れで調達している。一般的に増資は1株当たり利益の希薄化を、そして借入金の増加は自己資本比率の低下を招く。

おまけに、ピソラは全国的な知名度はまだまだであり、今回の買収でその名前を初めて知った人も多いようだ。ネット上には串カツ田中の個人株主から「得体の知れないイタリアンを高値掴みして財務悪化」といった否定的な意見が散見され、実際に発表翌日の株価は9％近く下落。株主の失望が表れた格好だ。

一方、串カツ田中も、会長で創業者でもある貫啓二氏が私財の約10億円を今回の増資に投じるなど“覚悟”を見せている。創業者が自腹で10億円出しても買いたかったピソラ。今回の買収における“本気”がうかがえる。

すかいらーくも似た業態を展開

ただもう一つの懸念として挙げられるのが競合の存在だ。ピソラには、競合も次々に登場している。

筆者はピソラを訪れてみて、すかいらーくの新業態「イタリアンリゾート ペルティカ」を思い出さずにいられなかった。店づくりが、あらゆる面で似ているように感じたのである。



2024年8月に小平市にオープンしたペルティカの1号店（筆者撮影）

ペルティカは「心も満たす2時間」を標榜するイタリアンレストランだ。「ファミレス」とは謳っていないものの、すかいらーくの業態だけあってファミレス感は否めない。

メニューの売りは、メインが選べるセット。パスタやピザ、リゾットから選べて、例によって豪華なドリンクバー付き。パンやサラダも付いて、ピソラと似たスタイルだ。ランチのセット単価はおおよそ1650〜2200円ほど。



ペルティカ自慢の「インペリアルドリンクバー」。全長12メートルにわたり、フルーツジュースや紅茶、コーヒーなどがそろう（筆者撮影）

ペルティカの内装は「北イタリアの高原リゾート」をコンセプトにした落ち着いた空間。ピソラはバリだが、「リゾート」は共通項だ。すかいらーくはピソラの業態づくりを参考にしているのかもしれない。



ペルティカの店内（プレスリリースより）

ペルティカはすかいらーくにとって力を入れていきたい業態なのか、現在、関東の郊外を中心に店舗が急増中だ。2024年8月、東京の小平市に1号店がオープンしたのを皮切りに、今年7月には港北ニュータウン店、9月に鶴川店、10月に大泉学園店と立て続けに出店。それらは「ジョナサン」や「ガスト」など、同社既存店からの業態転換だ。

郊外で“イタリアンファミレス戦争”が勃発？

今後はロードサイドを主戦場にピソラとペルティカの陣取り合戦が始まりそうだ。

さらに、ピソラの競合はペルティカだけでない。ダイニングイノベーションの「VANSAN（ヴァンサン）」も郊外型のイタリアンファミレス。立地は、都内であれば用賀、祖師ヶ谷大蔵、溝の口、二子玉川などの比較的駅に近い場所に出店しており、ピソラやペルティカほど「郊外」ではないが、やはり家族連れなどのプチ贅沢のニーズを狙っている。

丸亀製麺のカフェチェーン「コナズ珈琲」も、お客の利用ニーズが近しい。こちらはファミレスではなく「カフェ」のくくりになるものの、メニューにはコーヒーやスイーツのみならず食事系も充実。同店でも席の時間制限を設けず、お客が心ゆくまでゆっくりと過ごせることはピソラと共通している。内装はハワイをイメージしており、やはり「郊外にあるリゾート」だ。



郊外を中心に展開する「コナズ珈琲」（撮影／谷頭和希）



「コナズ珈琲」のハワイ感あふれる内装。席間隔も広くてゆったりしている（撮影／谷頭和希）

外食の二極化やアルコール離れが進む中、ピソラのような飲食店の需要は高まるが、それ以上に競合が登場し、レッドオーシャンとなっている。

そんな中でピソラが勝ち抜くためには、串カツ田中のノウハウが必要なのだろう。

同社が発表している買収の理由に、「経営資源の有効活用」を挙げている。この言葉通り2社のシナジーを生かせれば、いつか「高い買い物」ではなくなるのかもしれない。ここが力の見せどころだ。

