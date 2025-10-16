

串カツ田中が買収した「謎のファミレス」。その実力とは？（筆者撮影）

【写真】冷菜・温菜からメイン料理、ドルチェまで…大人気のピソラ立川店の実態をレポート！

居酒屋チェーン「串カツ田中」の串カツ田中ホールディングスが、ファミリーレストラン「ピソラ」の全株式を取得し、完全子会社化すると発表した。

串カツ田中がM&Aで「脱・串カツ田中」宣言

ピソラ？ 聞いたことない――そう思った人も多いだろう。

ピソラは近畿、東海地方のロードサイドで展開するファミレスチェーンだ。最近になって関東の郊外にも進出し始めているが、それ以外の地域ではまだあまりなじみがない。

なんでも、串カツ田中はこのM&Aを機に将来の1000店舗体制に向けて「脱・串カツ田中」するとのことだ。つまり、今後は串カツだけに依存せず、新たな価値の創造を目指すという。これまで串カツをメインにやってきた同社が、ずいぶんと大胆なことを言っている。



「脱・串カツ田中」をコーポレートスローガンに掲げるそう（串カツ田中ホールディングスのプレスリリースより）

串カツ田中が、自らのアイデンティティを脱する宣言をしてまで買ったピソラには、いったいどんな魅力があるのだろう。筆者は9月にオープンしたばかりの「ピソラ立川店」に行ってみた。

ピソラは2010年にオープンした大阪の和泉観音寺店が1号店。そこから25年9月現在、全国に58店舗を展開中だ。うち7割ほどが近畿、東海地方にある。ほとんどの店舗が郊外のロードサイドにあるのも特徴だ。

ピソラ立川店は、東京4店舗目として9月23日にオープン。「立川店」と言いつつ、立川駅の近くではない。例に漏れずロードサイドにあり、筆者はJR中央線で立川駅へ行き、そこからバスに乗り継いで向かった。



車通りの多い「すずかけ通り」沿い。周辺にはさまざまなチェーン店が並ぶ（筆者撮影）



ロードサイドで店名のネオンがひときわ目立つ。駐車場は51台完備（筆者撮影）

筆者は土曜の13時に訪問。オープンしたばかり、かつ休日のピークタイムとあって、入り口付近では多くの人が席を空くのを待っていた。筆者はネット予約をしていたのですぐ入店できたが、そうでなかったら何時間か待っていたかもしれない。



多くの人が席を空くのを待っていた（筆者撮影）

「ファミレスで予約ができるのは珍しい」と思ったが、この状況なら予約して行くのが断然おすすめだ。

単品注文より、セットや食べ放題コースが主体

ピソラは「リゾート気分で本格イタリアンを」をコンセプトに謳うファミリーレストランだ。

ピソラの注文パターンは、以下の3つになる（土日の場合）。

〜べるお得なセット

⊃べ飲み放題コース

アラカルト

メニュー表では、特に，鉢△大きく打ち出されており、のアラカルトで注文するより圧倒的にお得になる。多くのお客がこのどちらかを注文している感じだった。



メニュー表。このほか、平日限定のランチメニューもある（筆者撮影）

，料べるセットは2名分5938円〜、3名分は7808円〜。1名当たりで割ると2968円〜になるが、「1名分」という金額設定はない。2名や3名以上でシェアすることを前提にしたセットとなっている。

△凌べ飲み放題は1名分が4068円もしくは4948円（選べる品数による）。1人で食べ放題する人もあまりいなさそうなので、やはりこちらも複数名で利用することが前提になっているようだ。

※筆者が訪問した際の立川店の価格であり、店舗によって異なる

筆者は2名で訪れ、，料べるお得なセットをオーダーした。「冷製料理」「温製料理」「ピッツァ」「パスタorリゾット」のカテゴリーから各1品、「ドルチェ」から2品選べる。これにスープバーとドリンクバーが付く。

注文はお客のスマホでQRコードを読み込んで入力する。選ぶ要素が多いので、操作に慣れないと少し混乱しそうだ。



ファミレスおなじみの配膳ロボはいないが、注文はスマホで省人化（筆者撮影）

メニューにはイタリアンの品々が並ぶが、聞きなれない難しい料理はなく、カルボナーラやマルゲリータなど、どれも日本人でもよく知っていて想像の付くアイテムばかり。選ばなくてはいけない種類は多いものの、各自、食べたいものがすぐ見つけられそうなラインナップだと感じた。



冷製料理から「山盛りグリーンサラダ」、温製料理から「ハーブフライドチキン 自家製タルタルとバルサミコソース」をチョイス（筆者撮影）



ピッツァは定番の「マルゲリータ」にした（筆者撮影）

セット料金であるものの、選べるメニューの中にはプラス料金の品も多い。筆者が選んだ「ハーブフライドチキン 自家製タルタルとバルサミコソース」はプラス220円、「究極のカルボナーラ」もプラス220円。中には「プライムビーフの炭火焼き」はプラス1650円と結構高額なプラス料金のメニューもあり、うかつに選ぶと思ったより値段がいってしまいそうだ。

ざっと客単価は3000〜4000円になるだろうか。ファミレスだと思うとちょっと高い。

種類豊富で豪華なドリンクバーも見どころ

とはいえ、値段に見合うサービスが満載だ。セットにはドリンクバーも付いていて、このドリンクバーがピソラのお楽しみの一つだ。



店内一角にあるドリンクバー（筆者撮影）



ドリンクバーを説明するメニュー表（筆者撮影）

ディスペンサーから注ぐジュースやお茶に加えて、別途、果汁100％のフルーツジュースも充実。ブランド茶葉の紅茶やバリ産の豆で淹れるコーヒーやラテなどが豊富にそろい、ここでも選ぶ楽しさが訴求されていた。



果汁100％ジュースはピッチャーで並ぶ。そのまま飲むだけでなく、ポップにはオススメの割り方も書かれており、さまざまな楽しみ方ができる（筆者撮影）



「AMSU TEA（アムシュ ティー）」のお茶が充実（筆者撮影）



ドリンクバー横にあるスープバーもセットに含まれる（筆者撮影）

総じて料理は味のクオリティも高く、特にピザとパスタ、2つの炭水化物でボリュームもあり満腹になった。



ティラミスとチーズケーキ。メインやパスタは2人で1種類を選んでシェアするが、ドルチェについては一人一皿選べるのが嬉しい（筆者撮影）

店内の造りも特徴的だ。とにかく「居心地」を優先した空間になっている。

内装は「バリのリゾート」をイメージしているそう。随所に華美な装飾が施されており、確かに海外に来たような、ここが立川のロードサイドであることを忘れてしまいそうになる。席は広々としており、テーブルごとに仕切りがついているので他のお客の様子があまり気にならない。



バリで買い付けたという家具や照明がちりばめられている（筆者撮影）

店内の一角には水が流れるオブジェまである。満席の状態を見るにここを席にしてもいいような気がするが、あえて直接的な儲けを生まないオブジェにも貴重なスペースを割いて、世界観を表現していることに矜持を感じる。



直接的な売り上げを生まない水の流れるオブジェ（筆者撮影）

店内は家族連れや女性グループが目立った。トイレにはおむつ台があり、女性用トイレには生理用品が欲しいときにスタッフに渡す「サニタリーカード」なるものも。店内の至るところに子連れや女性客への細かい配慮があふれていた。



トイレにはおむつ台（筆者撮影）



女性用トイレにあったカード。確かに、直接言うのは憚られるのでこうしたカードがあると有りがたいかも（筆者撮影）

食べ放題の場合は2時間制とあるが、満席でなければ時間制限なしで楽しんでいいという。食事のおいしさに加えて、こうした空間づくりによって、ここで過ごす「時間」の満足度も高めている。



筆者の退店時、15時近かったがまだウェイティングは途切れていなかった（筆者撮影）

“ファミレス冬の時代”に生まれた新潮流

ピソラはいわゆる「ファミレス」だと思って行くと、いろいろな意味で裏切られる。コースや食べ放題主体の注文システム、高めの客単価、非日常な世界観と居心地にこだわった空間。ふらっと一人で入るのではなく、複数人で予約して訪れることが前提の、特別な時間を過ごすための場所として設計されている。

筆者はピソラを利用し、ファミレスの新しい可能性を感じた。

今、外食に関して消費者は二極化している。コロナ禍の影響や趣味嗜好の多様化により「外食に強い興味関心を寄せる層」と「外食への関心が薄い層」の消費行動の差が顕著になっている。前者は、多少お金がかかってもいいので単にお腹を満たすだけでなく「外食だからこその体験」を強く求めるようになった。後者は安かろう悪かろうでも「なるべく安く、コスパよく済ませたい」と考えている。

それゆえファミレスでは「中価格帯」の店が岐路に立たされている。具体的には「ジョナサン」や「デニーズ」など。ガストやサイゼリヤの低価格帯、ロイヤルホストなど高価格帯のちょうど中間に位置する。

ジョナサンは、年々、店舗数を減らし、運営会社すかいらーくの別業態への転換が進んでいる。近所のジョナサンが閉店したと思ったら、「むさしの森珈琲」や「しゃぶ葉」、すかいらーくがM&Aをして話題になった「資さんうどん」にリニューアルしていた、なんて経験がある人は多いのではないだろうか。

デニーズでは、近年、有名レストランのコラボメニューに力を入れている。都内のフレンチやイタリアンのシェフ監修を打ち出した期間限定メニューは、セットだと2000円を超えてきてファミレスでは「プチ贅沢」の域に入る。都会にある有名レストランに行くのはおっくうだし高いけど、近所のデニーズで手頃に楽しめるなら……という需要を取り込み、中価格帯の業態でありながらも、一部で高価格帯的な利用を提案している。



10月現在デニーズでは東京・白金台のフレンチ「ルカンケ」とのコラボメニューを期間限定で展開（筆者撮影）

そんな中、ピソラは新たなファミレスとの形として頭角を現している。

「近所で楽しめるプチ贅沢」のポジションを獲得

ピソラは価格で言えば「高価格帯」、さらに「外食だからこその体験」を売りにし、二極化の中で前者、「外食に強い興味関心を寄せる層」を郊外立地でうまく取り込んでいる。

本来、ファミレスは日常の中にあるものだった。それが今、特別な「体験の場」になっている。これまでは”おしゃれで楽しい店“は都会に行かなければ楽しめなかったが、ピソラは郊外にある。わざわざ都会に出かけなくても「近所で楽しめるプチ贅沢」として、近隣に住むお客の心をつかんでいる。考え方としてはデニーズの有名レストランとのコラボメニューと同様だ。

こうしたニーズは今後伸びていくと見て、串カツ田中はピソラに可能性を感じ、傘下に収めたのだろう。

ただし、今回の買収には懸念点もある。後編では、ピソラを買収した串カツ田中の財務上の不安や、次々に出てくる競合店について論じている。

【合わせて読む】：串カツ田中｢95億円の賭け｣ピソラ買収の成算 創業者が10億円出しても株価急落を招いた"高値掴み"リスク

（大関 まなみ ： フードスタジアム編集長／飲食トレンドを発信する人）