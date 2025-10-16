大谷翔平の“大当たり”が発覚　20打席ぶりの安打＋自打球がまさかの場所に…珍プレー写真をSNSに投稿

まさかの自打球の写真をSNSに投稿した大谷翔平(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が、現地時間10月14日に敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で自身20打席ぶりの安打となる右前適時打を放ち、5-1の快勝に貢献した。

実は“大当たり”だった。試合後に大谷は、インスタグラムのストーリー機能を使い、複数の写真と動画を投稿。自身メジャー初完投勝利を飾った山本由伸を称えるとともに、最後の1枚はまさかの珍プレーだった。

打席でスイングした際の写真で、少し泳がされたような形だが、自打球が股間に当たっている瞬間をとらえている。見る人によっては、冷や汗をかきそうな場面で、X上でもファンが続々と反応した。