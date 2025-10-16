◇りそなＢ２リーグ 第３節 奈良７４―６３静岡（１５日・静岡市中央体育館）

Ｂ２ベルテックス静岡がホームで奈良と対戦し、６３―７４で敗れ、前節の愛媛戦から３連敗となった。大卒２年目の鍋田隆征（２４）＝静岡学園高出＝が、リーグ戦初先発。「プレッシャーはあった。ゲームコントロール出来ている時間はあったけど、ディフェンス面で相手のＰＧに点数を与えてしまった」と、唇をかんだ。

若い力も及ばなかった。ベテランの橋本竜馬（３７）がコンディション不良でベンチを外れ、今季Ｂ１川崎から加入した柏倉哲平（３０）はベンチ入りしたものの、調整不足で出番なし。経験あるＰＧ陣が不在の中、森高大ヘッドコーチ（３６）から先発に指名された。２得点、３アシストのスタッツを残したが、得意の３点シュートは４本打って不発。第４クオーター（Ｑ）の残り２１秒３に５ファールで退場し、連敗の悪い流れは止められなかった。

昨季はリーグ途中に左アキレス腱断裂で離脱。後半戦を棒に振った。長いリハビリ期間を経て、今季は開幕から４試合はすべて途中出場。「足の状態はいいし、昨季より動けている」。自身最長の２１分３４秒出場したが、勝利には導けなかった。

次は、また中２日で１８、１９日にホームで４勝１敗と調子がいい神戸と対戦だ。「次は勝てるように頑張りたい」と、鍋田。ヤングパワーで連敗をストップさせる。