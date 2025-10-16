日本、イングランドなどW杯出場28か国が確定。アジア&アフリカ地区は運命のプレーオフへ
2025年10月に開催された各大陸予選を終えた段階で、北中米ワールドカップ出場を決めたのは28か国。開催国のアメリカ、メキシコ、カナダに加え、欧州勢の１か国（イングランド）、南米勢の６か国（アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ）、アジア勢の８か国（日本、オーストラリア、韓国、ヨルダン、イラン、ウズベキスタン、カタール、サウジアラビア）、オセアニア地区のニュージーランド、アフリカ勢の９か国（エジプト、セネガル、南アフリカ、カーボ・ヴェルデ、コートジボワール、アルジェリア、モロッコ、チュニジア、ガーナ）である。
残り20枠の内訳は以下の通りだ。
・北中米カリブ海地区（残り３枠＋大陸間プレーオフ２枠）
３次予選の次回開催は11月予定。
・南米地区（残り０枠＋大陸間プレーオフ１枠）
ボリビアが大陸間プレーオフへ（開催は2026年３月予定）。
・アジア地区（残り０枠＋大陸間プレーオフ１枠）
アジア・プレーオフ、UAE対イラク戦が現地時間11月13、18日に実施予定。勝者が大陸間プレーオフへ（開催は2026年３月予定）。
・アフリカ地区（残り０枠＋大陸間プレーオフ１枠）
アフリカ・プレーオフ（進出チーム／ガボン、コンゴ民主共和国、カメルーン、ナイジェリア）が11月に開催予定。勝った１か国が大陸間プレーオフへ（開催は2026年３月予定）。
・オセアニア地区（残り０枠＋大陸間プレーオフ１枠）
ニューカレドニアが大陸間プレーオフへ（開催は2026年３月予定）。
・ヨーロッパ地区（残り15枠）
予選の次回開催は11月予定。
このように進行状況は大陸ごとに異なる。11月にはヨーロッパ地区のストレートインのチームと、北中米カリブ海地区の出場３か国が確定。アジア地区、アフリカ地区では生き残りをかけた“運命”のプレーオフが実施される。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
構成●サッカーダイジェストTV編集部
