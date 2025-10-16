お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおが芸人仲間と日向坂４６のライブに参戦したことを報告した。

１６日までに更新したインスタグラムに「日向坂４６のライブやばいです！やば過ぎます！！！」と書き始め、「もう楽しいなんてもんじゃない、、 明日生きていく活力になり過ぎる、、」と、ライブの感想をつづった。

また「本当にメンバー全員、魅力爆発していました！！！ 眩しすぎました、、 大袈裟でもなんでもなく後光が差してた、、」とメンバーのパフォーマンスを大絶賛。

最後に「銀河ゆめゆめ信清さん、ピュート村田、おとうふ山中、４人の走馬灯確定っ！！！」と書いて締め、ともにライブに参戦した芸人仲間との４ショットをアップした。

この投稿には「素敵な写真！！」「４人ともハッピーオーラ全開です！！‪」「私も参加してました！」「日向坂ライブ楽しそう」「最高でしたね！」「超絶可愛いジャンボ最高でした！」「ライブ後のジャンボコールて素敵でしたｗｗｗ」「ぜひ相方の池田さんも誘ってください！」といったコメントが寄せられている。