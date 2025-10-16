視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

永見大吾探偵が調査した『空手師範のハイキックをもう一度』は、徳島県の男性（55）から。私は学生時代から空手をしているのだが、人生を変えてくれた師範がいる。今年で70歳とは思えないほどお元気で、今でも道場で指導をされているのだが、10年ほど前から目がほぼほぼ見えなくなってしまった。私は高校生の時に弟子入りしたが、きつい練習に音を上げ道場を出たり入ったりしているような人間。それでも何度も出戻りを受け入れてくれ、厳しく、時には厳しく、やっぱり厳しく指導してくださった。そんな師範は一緒にお酒を飲んでいると、「もう一度、ハイキックを蹴ってみたい」と常々言っている。現役当時は、自分より背の高い木の葉を華麗にハイキックしていた。ところが、10年前に受けた頭の手術の影響か、脚が思うように上がらない。師範の身長は176cm。「昔のように自分の背より高く蹴りたい」とのことなので、背の高い探偵さんにお願いしたい、というもの。

まずは、「ハイキックは命」と言い切る師範に、実際にハイキックをしてもらうと脚の高さは永見探偵の腰ぐらいまでしか上がらない。目標は「永見の顔」直撃。しかし脚を上げると痛く、蹴ろうとするとバランスが取れないという。そこで、鍼灸整骨院の先生、マスターズ空手チャンピオンという専門家２人が登場。頭頂への鍼、足首のストレッチなどを施すと…。師範は、永見の顔にハイキックをお見舞いすることができたのか？！

10月17日（金）は11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、松井ケムリ探偵が調査した『御陣乗太鼓を愛する３歳児』、石田靖探偵の『臭い靴下を濃厚に嗅ぎたい！』など、様々な依頼を解決した。