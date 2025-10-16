フジテレビ系で放送中の木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』は、岡田惠和が手がける完全オリジナル脚本のホームコメディー。北村有起哉と仲間由紀恵演じる夫婦を中心に、レトロな3階建てマンションに暮らす3家族の人間模様が描かれていく。

参考：石井杏奈の“ターニングポイント”となった『PJ』 「“演じる”のではなく“役を生きる”」

その中で、小野花梨と石井杏奈が演じるのは、明るく社交的な樋口奈央と、そんな彼女を穏やかに支える高村志保という恋人同士。共通の趣味であるキャンプを楽しみながら、「いつかキッチンカーを開く」という夢を共有している。10代の頃から親交を重ね、「私たちだからこその距離感が自然に出ている」と語る2人に、作品への思いや同世代の表現者として互いに受ける刺激について話を聞いた。

■「撮休があるたびにご飯に行ってます（笑）」

ーーもともと仲の良いお二人ですが、共演が決まったときのお気持ちはいかがでしたか？

小野花梨（以下、小野）：本当に嬉しかったです。しかも“とても仲の良い恋人役”と聞いていたので、不安よりも楽しみの方が大きかったですね。杏奈から「決まったよ」と連絡をもらって、「いっぱいご飯行こうね」と約束しました。今も撮休があるたびに行ってます（笑）。

石井杏奈（以下、石井）：私も、花梨と恋人役だと聞いた瞬間、嬉しくてすぐ連絡しました。題材も登場人物もすごく魅力的で、スタッフさんも信頼できる方ばかりの座組でご一緒できることが本当に嬉しかったです。撮影に入ってからもその気持ちはずっと続いていて、アドリブのシーンも多いのですが、「花梨だから毎日が楽しい」と思えるくらい、心地よい現場だなと感じています。

ーーお二人の関係性がそのまま作品にも滲み出ていそうですね。

小野：もう“素”ですね（笑）。もちろんキャラクターとしての違いはありますが、身体的にも精神的にも、私たちだからこその距離感が自然に出ていると思います。

ーー岡田惠和さんの脚本を読んだときの印象や、作品の世界観について感じたことを教えてください。

小野：登場人物全員がユニークでキュートなんです。セリフの言い回しも独特で、読んでいて口に出したくなるような台本でした。奈央という役はとにかく明るくて、杏奈演じる志保のことが心から大好き。彼女へのまっすぐな愛情を、精一杯表現するのが自分の役目だなと感じました。

石井：私も、会話の一つひとつがすごく日常的で、読んでいるだけで情景が浮かぶ本だと思いました。実際に演じてもすごく自然で、「これがどう映像になるんだろう」とワクワクしましたね。志保も奈央のことが大好きで、「ずっと一緒にいたい」と思っているまっすぐな子。でも、メイクや髪で内面を隠そうとしたり、夢に向かう姿勢が誰よりも強かったり、時々鋭い一言を言ったりと、いろんな面を持っているんです。その多面性が物語を通して描かれるのがすごく魅力的だなと。あと、登場人物みんなの“未来を肯定してくれる”ところもこの作品の素敵な部分だと思います。「これから離婚します」という夫婦のどちらも悪者として描かれない。どの人物にも共感できて、みんなを応援したくなる。そういう優しい視点で描かれているところが、この作品の一番の魅力だと感じています。

ーー撮影で楽しみにしているシーンはありますか？

石井：（インタビュー時点で）私たちは途中までの台本しか読んでいないので、「いつか一緒にキッチンカーを開く」という2人の夢が叶うかどうかは気になります。回想のシーンで2人が夢の中でキッチンカーを開いているシーンがあるのですが、それがドラマの中で実現できるのかが楽しみです。

小野：三者三様の愛し方があり、かたちがあり、そして嫌い方があると言いますか。その様がとっても面白くて、人間ってやっぱり誰一人同じ人はいないわけで、同じような関係性のペアはこの世に1つとして存在しないんだなということを、台本を読んでいてすごく感じています。今なんて、3組に1組が離婚する時代だとか。本当にいろんな夫婦の形がありますよね。そんなすべての関係性を面白がれる作品だなと思っていて、私自身はまだ結婚もしてませんが、これからどんなパートナーに出会えるんだろうとか、どんなパートナーとどんな関係性になれるんだろうとか、そんな未来をワクワクしながら待てるようになりました。

■仲間由紀恵は“お母さん”のような存在

ーー北村有起哉さん、仲間由紀恵さんとの共演を通して印象に残ったエピソードはありますか？

小野：先日、それぞれに長ゼリフがあるワンシーンを1日かけて撮影しました。おそらくみんな「これは難しいシーンだな」と思っていた中、仲間さんたちが「ミスをいっぱいした人が勝ち」というルールを作ってくださって。「ごめん、もう3回したから」「私は5回してるけどね」みたいな（笑）。ミスを笑い合う空気にしてくれたんです。台本が面白いのはもちろんですが、みんなで現場の雰囲気を底上げしている感じが素敵だなと感じています。

石井：撮影が始まってまだ日が浅いのに、すでにお二人の温かさに包まれながら毎日撮影できています。有起哉さんはお芝居に全力で、普通は何度も同じ芝居をすると笑わせるのが難しくなってくると思うんですが、「本番、違うことやるから」と言ってくださって、毎回違うことで笑わせてくださるんです。仲間さんはみんなを俯瞰して見てくれている“優しいお母さん”のような存在。現場でも「みんなコーヒー好きでしょ」と控室にコーヒーマシンを置いてくださったり、いろんな気配りをしてくださっています。

■「だからこの選択をしたんだね」と尊重し合える関係性

ーーお二人に共通点はありますか？

石井：健康志向じゃない？ 食、美容、運動、マッサージの話ばっかりしてるよね（笑）。

小野：確かに（笑）。「できるだけ楽して健康でいたい！」という気持ちが共通してるよね。

石井：花梨を誘ってキックボクシングに行って、そのあとタンしゃぶを食べに行ったりもしたよね。そういうときも「やろうやろう！」ってすぐ乗ってくれる。

小野：お互い好奇心が旺盛で、思考回路も似ていると思います。杏奈から提案を断られたことも一度もないです。

ーー10年ぶりの共演ということで、お互いの第一印象と現在の印象を教えてください。

小野：杏奈の第一印象は、おとなしそうな子。ちょっとミステリアスな雰囲気があって、志保に通じる部分もある気がしました。でも話さなくても一緒にいられる包容力があるというか。想像以上に“守備範囲の広い”人だなと感じています。

石井：ありがとう（笑）。私は第一印象からコミュニケーション能力がすごく高い子だなと思ってました。初対面でも探り合わずに、花梨らしさ全開で人を惹きつける。その“愛されキャラ”というか、妹感のある魅力は今も変わらないです。聞き上手で話し上手だから、自然と周りに人が集まってくる。そこはずっと尊敬しています。

ーー最近見つけたお互いの新たな一面は？

小野：杏奈は行動力がすごい。映画を観に行こうよって話したら、すぐ予約してくれるし、道順も全部調べてくれる。私は隣で「行きたいね～」と言ってるだけ（笑）。全部スムーズにやってくれるから本当に助かってます。

石井：（笑）。花梨はキックボクシングが上手なんです。忍耐力もあるし、わざわざ“きついほう”を選んで自分でひーひー言ってるタイプ。

ーーキックボクシング歴は長いんですか？

小野：全然！ こないだ杏奈と初めて一緒に行きました（笑）。

石井：筋肉痛にもならなかったって言ってたよね。

小野：それは杏奈がトレーナーさんの言うことをきちんと守ってるから（笑）。「腕を引いてから出して」と言われた通りに忠実にやるタイプ。私はショートカットしてるだけだから、結果的にできてるように見えてるんです。

石井：それが才能なんだと思う。自己流でもちゃんとフォームが綺麗なんです。

ーー同世代・同業者として、お互いに刺激を受ける部分はありますか？

石井：めちゃくちゃあります。花梨は俳優歴も長いし、たくさんの現場を経験してきてるから、いろんな引き出しを持ってる。その中で自分に必要なものを選んで吸収しているのが分かるんです。現場での立ち方や監督との距離感もすごく上手で、学ぶことが多いです。

小野：うれしいです。

石井：現場では監督の意図と自分のアプローチが違ったり、納得がいかないこともあります。その中で、どこまで自分を主張するか、その塩梅がすごく絶妙なんです。今回の現場でも、「花梨がこうやってるなら私もやってみよう」と思う場面がたくさんありました。

小野：杏奈は「芝居が好き」と曇りのない目で言えるすごい人なんです。それが最大の武器だとも思います。芝居は、しんどいこともあるし、自分じゃない誰かを生きるのって本当に難しい。でも杏奈は純粋に「芝居が好き」と言い切れる。その姿勢に刺激をもらっています。だからこそ、ずっと第一線で輝いているんだなって納得します。

石井：同じ年齢で、同じ仕事をして、ずっと一緒にいられる人ってなかなかいない。10代の頃から一緒で、成長する中でそれぞれ壁にぶつかる時期もあって、今がちょうどお互い“そういう時期だね”と話してます。乗り越え方は違っても、考え方がすごく近いし、共感できる部分が多いんです。「ああ、だからこの選択をしたんだね」と理解できる関係です。

ーーお互いを一言で表すと？

小野：……一言で表せないくらいの付き合いだから難しい。

石井：私は「花」かな。花梨がいるだけで現場の空気が明るくなります。メイク室に入ってくると「あ、花梨来たな」と分かるし。お花って一輪あるだけで雰囲気が変わりますが、まさにそんな存在です。

小野：杏奈は「ギャップの人」。冷静で大人な瞬間もあればユーモアたっぷりで笑うことも笑わせることも大好きだったり、丁寧で繊細なところもあれば安心感で包んでくれる包容力もあったり。隣にいるとついつい甘えちゃいます。（文＝佐藤アーシャマリア）