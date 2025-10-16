完璧な最終リハだった。牝馬3冠最終戦「第30回秋華賞」（19日、京都）の最終追い切りが15日、東西トレセンで行われた。樫の女王カムニャックはオークスと同様に栗東坂路で馬なり単走。余力十分にスイスイと駆け上がり、万全の仕上がりを印象付けた。秋初戦のローズSを快勝、2冠ロードを突き進む。

【友道師に聞く】

――前走ローズSはオークスから馬体重8キロ増の482キロ。

「夏場に放牧から凄くいい感じで帰ってきた。その時点で（馬体重の）数字面はそこまで大きく増えていなかったけど、見た感じはひと回りぐらい背丈が伸びた感じ。いい夏休みを過ごして成長したと思います」

――1週前追いはCWコースの3頭併せ。先行した僚馬レッドイステル（3歳1勝クラス）に首差で遅れた。

「前走から間隔が詰まっているので、ジョッキー（川田）の感触で乗ってもらった。しまいだけ少し仕掛けたような感じで、いい動きでした。（遅れたが）無理をせずに反応を見るような感じ、真剣に最後まで追えばもっと伸びたと思います」

――春から成長した部分は？

「新馬戦の後の2回は不本意な成績だったけど、その時は明らかに調教から走りのバランスが悪かった。フローラSあたりからそこも解消されて、バランスもリズムも良く、本来のカムニャックに戻ったと思います」